ForFitDay, Salsa та Breakfast Run: найкрутіші спортивні заходи вікенду

Нарешті вихідні, а ви ще не вирішили, чим займетесь? Не треба так 🙂
Ранок у Великому Місті зібрав найкрутіші заходити цього вікенду з різних куточків України для тих, хто не бачить своє життя без спорту.
8 листопада
У п’ятницю треба проаналізувати робочий тиждень і розслабитися. Для цього чудово підійдуть запальні танці.
Не сидіть вдома у такий день, а візьміть друзів та спробуйте себе у пристрасній латині.
Так, наприклад, у Києві мексиканський бар Habana створив подію Salsa з 4Kuatro.
Обіцяють гарячі танці о 22:30 та живу музику іспанською мовою. Здається, саме так має виглядати п’ятниця, яку ми заслуговуємо.
9 листопада
Для тих, хто хоче побачити гарні м’язи та набратися спортивної мотивації, у Харкові пройде Відкритий чемпіонат з бодібілдингу, фітнесу та атлетизму.
Захід відбуватиметься о 13:00 у Палаці Залізничник.
Організатори обіцяють неймовірне шоу та потужний заряд енергії.
А у Броварах пройде міжнародний хокейний турнір на рівні молодіжних збірних команд “Four Nations”.
У суботу о 14:30 українська команда зустрінеться з Мінськими Зубрами.
Усією родиною можна буде підтримати наших хлопців та насолодитися хокеєм вищого рівня.
10 листопада
У Дніпрі з 10:00 до 18:30 на вул. Набережна 40а відбудеться міжнародна фітнес-конвенція в Дніпрі – FORFITDAY 2019 Powered By PUMA, яка збере 1500 учасників.
Кращі світові тренери проведуть унікальне тренування для тих, хто веде здоровий спосіб життя, займається фітнесом і просто любить спорт.
Захід влаштовують, аби підняти рівень обізнаності у сфері фітнесу, залучити дітей-сиріт і дітей-інвалідів до спорту, щоб підняти фізичний та моральний дух.
До речі, у рамках конкурсу визначать кращого фітнес-інструктора України.
Breakfast Run з Tribe10
У неділю о 9.00 бігова команда TRIBE10 від Puma влаштовує ранковий забіг у Києві від закладу Urban Space 500.
Охочі можуть долучитися до спортсменів та пробігти 10 чи 15 км містом у веселій дружній атмосфері.
Команда тренується в Олімпійських призерів та заслужених майстрів спорту України і активно пропагує здоровий спосіб життя.
Кожен може зловити свій ритм, дистанцію і почати неділю правильно.
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Пам’ятайте, для підтримки здоров’я і гармонії з собою, людині необхідно займатися спортом.
Кожен може знайти вільні кілька годин на тиждень, щоб присвятити їх собі, потішити своє тіло та настрій.
І не так важливо — буде це біг, йога, хокей, танці, фітнес чи футбол. Важливо, що спорт покращить ваше самопочуття, допоможе знайти нових друзів і привчить до дисципліни.Також по темі: Коли краще бігати – зранку чи ввечері? Дієта Еліни Світоліної: як харчується «перша ракетка» України Як насправді Джей Ло займається у спортзалі
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав, як схуднути у талії за тиждень.
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