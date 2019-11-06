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ICTV / Ранок / Як окуляри вбивали агентів ЦРУ / 06.11.2019 11:38
06.11.2019 11:38
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Як окуляри вбивали агентів ЦРУ

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Перше документальне підтвердження існування окулярів зафіксоване у 1289 році, в Італії.

Носити перші окуляри доводилося в руках чи в кишені, бо у них не було дужок і за вуха їх було не зачепити.

У 18 ст. лондонський оптик Едвард Скарлетт додав до лінз дужки.

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Нерозлучний з окулярами відомий голлівудський режисер Вуді Ален. Він настільки відданий своїй «інтелігентській» моделі оправи, що не зраджує їй з 1960х років.

Як окуляри вбивали агентів ЦРУ та як вони врятували життя дівчині, дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як шедеври Сальвадора Далі пов’язані з ковбасою.

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Теги: окуляри, Предмет в історіях
06.11.2019 11:38
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