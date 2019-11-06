Перше документальне підтвердження існування окулярів зафіксоване у 1289 році, в Італії.
Носити перші окуляри доводилося в руках чи в кишені, бо у них не було дужок і за вуха їх було не зачепити.
У 18 ст. лондонський оптик Едвард Скарлетт додав до лінз дужки.Також по темі: Аптека в мініатюрі: корисні властивості граната Чому шедеври Сальвадора Далі пов'язують із ковбасою Секрети таксистів, про які ви навіть не здогадувались
Нерозлучний з окулярами відомий голлівудський режисер Вуді Ален. Він настільки відданий своїй «інтелігентській» моделі оправи, що не зраджує їй з 1960х років.
Як окуляри вбивали агентів ЦРУ та як вони врятували життя дівчині, дивіться у сюжеті.
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