Як психологи-шахраї руйнують життя пацієнтів?

Країну заполонили шахраї-психологи! Вони полюють на нас навіть в інтернеті! Що вони роблять з пацієнтами? Як можуть зруйнувати життя? Та як відрізнити справжнього психолога від афериста?

На жаль, 80% психологів, які зараз працюють у місті Києві, не мають права цього робити, – говорить психолог Дмитро Попков.

Наша героїня, Олена каже, до психолога її привели життєві труднощі. Та вже скоро про це пожалкувала.

Таке відчуття було, що я прийшла на операцію до хірурга, а цей хірург закінчив курси кулінара і гарно ріже м’ясо, – згадує вона.

Чи має жінка-психолог психологічну освіту, Олена поцікавилась лише наприкінці консультації. Як виявилось, терапевт закінчила двомісячні курси з психології.

Саме ця схема найстрашніша, кажуть фахівці! Сертифікат на стіні, наче є. А справжньої освіти – немає. І ці люди лізуть в наші мізки!

Як зрозуміти, що перед вами некомпетентний психолог?

1. Психолог без освіти

Такі фахівці зазвичай проходять короткий курс, та вважають, що цього достатньо аби лікувати людей, та ще й брати за це не аби які гроші!

Не будьте наївними! Та не соромтеся перевірити, де навчався ваш терапевт. Вірогідність потрапити до генія психоаналізу без освіти катастрофічно мала!

І справа не в грошах, які ви віддаєте, а в вашій зламаній психіці!

2. Психолог з інтернету

У мережі їх безліч! І частина – дійсно кваліфіковані спеціалісти!

Та, на жаль, більше тих, хто не тямлячи в психології, дає вам поради, як стати успішним, врятувати шлюб, вийти заміж за мільйонера.

Цей типаж зазвичай живе десь за кордоном, нарочито показує вам своє приватне щасливе життя. Та пропонує платні дистанційні тренінги!

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Не довіряйте неперевіреним фахівцям, та ще й он-лайн. Найвірогідніше, вони прагнуть тільки грошей!

3. Психолог-цілитель

Такі псевдо-профі зазвичай обіцяють завдяки психології вилікувати вас від найстрашніших хвороб. Чуєте таке? Біжіть звідти і якомога скоріше!

Пам’ятайте! Звертатися до психологів в складних життєвих ситуаціях дуже важливо! Це практикує весь світ.

Та не забувайте, що ми живемо в реальності нашої країни! Будьте пильними – скористайтеся нашими порадами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захиститися від грабіжників-гіпнотизерів.

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