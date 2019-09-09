Як боротися з осінньою депресією?

Як боротися з сезонною депресією – поради психотерапевта.

Усі ми знаємо, як важко організму перейти з літнього періоду на осінній. З легкого одягу на теплий. Ховати подалі сонячні окуляри і витягувати парасольки.

Але страждає не лише наш організм, а й психіка. І багато людей має схильність впадати в осінню депресію. Різко погіршується настрій, нічого не хочеться.

Проте не кожен розуміє, що це – осіння депресія, і що з нею потрібно боротися.

Як же ж правильно боротися з осінньою хандрою? Про це нам розповіла Вікторія Носенко – психотерапевт, арттерапевт, керівник простору Просто жити.

«Осінь – це очевидні зміни. У погоді, в природі. І будь-які зміни – це стрес. І очевидно, що стрес викликає захист. Депресія, пригніченість, болючість – це все захисні функції організму у відповідь на сполох. Тривогу змін», – говорить Вікторія.

Скорочення світлового дня, різка зміна погоди викликають у людей пригнічення і роздратування.

Люди відчувають себе нещасними, подавленими, нічого не хочуть.

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І не лише не хочуть, а й не роблять нічого.

Такий стан не можна запускати.

Потрібно вживати заходи, щоб депресія не переросла у щось більш серйозне.

Проте не всі люди страждають від депресії. Хтось до неї просто менш схильний, а дехто – переключає увагу на щось інше.

«Не всі страждають від депресії. Це можна помітити. Ось, наприклад, люди, у яких діти пішли в школу, включені в життя дитини і не депресують, тому що у них інше завдання. А якщо люди конституційно депресивні, то мають властивості психіки переживати тривогу пригніченістю і хворобою», – зауважує психотерапевт.

Як подолати депресію?

Перемістити акцент на себе

Потрібно зазирнути вглиб себе, побути наодинці і подумати над тим, що вас хвилює.

«Я раджу своїм клієнтам, по-перше, змістити фокус на себе спочатку. Тобто я пропоную подумати про те, про що ви турбуєтеся у своєму житті. Подумати, що хочеться змінити для того, щоб вивільнити енергію».

Переключитися на щось приємне

Зробіть те, про що ви давно мріяли або хотіли. Це допоможе відчути себе потрібними і щасливими.

«Треба спробувати переключитися на щось приємне. Може, вам давно хотілося щось змінити в своєму житті, сходити на якісь курси, запустити якийсь проект».

Поїхати у відпустку

Відпочиньте і забудьте про буденність. Поїдьте кудись з друзями чи сім’єю, щоб набратися сил для нових починань.

Спостерігати за дітьми

«Можна поспостерігати за дітьми, як вони влаштовують батькам тиради з приводу того, що не хочуть завтра в школу, виявляють гіперактивність, грають один з одним, взаємодіють. Це теж якісь способи, яким дорослі можуть підучитися».

Чи допоможе солодке?

Багато статей у мережі розповідають нам, що від депресії можна позбутися поїданням кольорових фруктів і солодкого.

Проте ми вирішили розвінчати цей міф. Адже такий спосіб лікування не є ефективним на 100%.

«Це може бути як приємний стимул. Але він не є ключовим. Якщо ми говоримо про людей депресивної конституції, то можна їсти що завгодно. Я підтримую їжу тільки в тому плані, якщо це приємність. Щоб подбати про себе, потішити. Це працює, але тільки дивлячись на те, яка глибина переживань людини. Якщо йому просто стало сумно, тоді можна з’їсти солоде. А якщо у нього більш глибока розгубленість, тривога, то це не допоможе».

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