Гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня 2019

Чекали на гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку? Цього разу зірки кажуть, що у кожного з вас відбудеться в житті багато цікавого. Більше про гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня – читай нижче в матеріалі.

Гороскоп на тиждень для усіх знаків зодіаку з 23 по 29 вересня 2019

Овен

Цього тижня тобі знадобиться багато терпіння. Не приймай раптових рішень, усе добре зважуй, адже неправильно зроблений вибір, може стати величезною помилкою.

І, звичайно, не забувай відпочивати. На вихідних відклади всі робочі справи в сторону і більше релаксуй.

Найбільш сприятливий день: вівторок – 24 вересня.

Телець

Робота має лишатись на роботі, а відпочинок – вдома. Цього тижня тобі не варто перевантажуватись.

Після роботи зосередься на собі, на розвитку та самовдосконаленні.

Знайди нове захоплення, можливо, незабаром воно стане чимось більшим, аніж просто хобі.

Найбільш сприятливий день: понеділок – 23 вересня.

Близнюки

Повір нарешті в себе та свої можливості. Саме невіра робить нас слабкими.

У тебе стільки ж шансів стати успішним, скільки мають інші.

Тому цього тижня використовуй час з користю. І сплануй графік на майбутнє.

Найбільш сприятливий день: п’ятниця – 27 вересня

Рак

Цього тижня тобі не варто розкидатися грішми на непотрібні речі.

Побережи заощадження, вони тобі ще знадобляться.

І ще – думай, про що говориш. Адже слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш.

Найбільш сприятливий день: вівторок – 24 вересня.

Лев

Схоже, ти не з тих, хто любить багато відпочивати.

Зірки кажуть, що цього тижня ти будеш затримуватись на роботі, але це принесе тобі не лише приємні результати, але й швидке підвищення на роботі.

Та попри це стеж за станом свого здоров’я.

Подумай про те, щоб записатися у спортзал або на плавання.

Найбільш сприятливий день: вівторок – 24 вересня.

Діва

Цього тижня тобі надійдуть нові робочі пропозиції, але не поспішай відмовлятись. Додатковий прибуток тобі не завадить.

Добре вибирай з ким спілкуватись.

Пам’ятай, серед нас є енергетичні вампіри. Якщо таких зустрінеш, хутчіш тікай.

Витрачай свої сили лише на тих, хто справді на це заслуговує.

Найбільш сприятливий день: середа – 25 вересня.

Терези

Докладай більше зусиль у справи, якими займаєшся кожного дня.

Щоб робота приносила результати, треба добре працювати.

Цього тижня ти можеш здійснити одне зі своїх бажань.

До речі, контролюй думки та емоції. Не варто говорити, не подумавши.

Найбільш сприятливий день: четвер – 26 вересня.

Скорпіон

Тиждень обіцяє бути спокійним. Цього разу обійдеться без проблем та перевтомлень.

Намагайся сприймати ситуації здоровим глуздом.

Плани можуть дещо підвести, але це не означає, що все погано.

Пам’ятай, усе йде своїм шляхом.

І якщо з першого разу щось не виходить, завжди є тисяча інших способів.

Найбільш сприятливий день: четвер – 26 вересня.

Стрілець

Тебе оточують люди, які полюбляють частенько пліткувати.

Не варто слухати все, що вони говорять. Не роби поспішних висновків про іншу людину.

Завжди знайдеться той, хто заздрить і просто наговорює дурниці.

Робота піде вгору, якщо ти будеш докладати більше зусиль.

Не кажи: «ні, цього я зробити не зможу». Зможеш, варто лиш спробувати.

Найбільш сприятливий день: п’ятниця – 27 вересня.

Козеріг

Цього тижня ти виконуватимеш багато справ. Для зручності зроби список усього важливого.

Але не забувай відпочивати. Знаходь час, щоб по спілкуватися з друзями, і на релакс.

Почитай нову книгу, сходи в кіно або ж запишись на танці, щоб трохи відволіктись від сірої буденності.

Найбільш сприятливий день: вівторок – 24 вересня.

Водолій

Цього тижня все може йти не так, як тобі хотілося. Але не варто впадати в депресію та панікувати.

Усе швидко стане на свої місця, варто лиш трішки докласти зусиль.

До того ж не розтрачуй усі заощадження цього тижня. Непродумані покупки не принесуть тобі багато радості.

Найбільш сприятливий день: середа – 25 вересня.

Риби

Не бійся експериментувати. Спробуй зайнятися чимось новим, що виведе тебе із зони комфорту.

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Наше тіло добре сприймає нові звички. Тому, можливо, тобі варто почати вставати раніше?!

А ще цей тиждень дуже сприятливий до зовнішніх змін.

Якщо ти давно хочеш змінити зачіску, то мерщій до перукаря.

Найбільш сприятливий день: середа – 25 вересня.

Отож, тепер ти знаєш свій гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня 2019 року. Користуйся нашими порадами і читай інші матеріали.

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