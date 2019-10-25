Поліграф-шоу: Україна на порозі політичної кризи?

У фракції Слуга Народа великий скандал. Одинадцять депутатів підозрюють у корупції та отриманні хабаря. Щоб спростувати обвинувачення депутати проходять перевірку на поліграфі.

У монобільшості Слуги Народу у Верховній раді проблеми. Турборежим в парламенті, коли закони штампували як пиріжки, вже публічно скасували.

Одного з депутатів фракції В’ячеслава Медяника засняли за обговоренням на робочому місці можливості “вирішення питаннь” з прокурорами. Інший – Євген Шевченко, виступив в ефірі російського телебачення.

І, нарешті, вишенька на цьому торті проблем – відразу 11 «слуг народу» підозрюють у отриманні хабаря – по 30 тисяч доларів кожному – за відхилення антикорупційного закону.

Інформація про це дійшла до Офісу президента.

«Вважаю, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Перевірка депутатів на поліграфі

Поліграф так поліграф – відповіли Слуги Народу. Тільки у кожного він виявився свій, а проходили експертизу депутати чомусь в прямому ефірі. Першим це зробив нардеп Олександр Дубінський. Ту ж процедуру пройшли Олег Марусяк, Ольга Василевська-Смаглюк, та й голова фракції Слуга Народа Давід Арахамія, хоча він навіть не є членом податкового комітету. Звичайно, ні в кого ніяких порушень не виявили, тільки при перевірці Василевської-Смаглюк встановили, що їй хабар таки пропонували.

Утім, експерти скептично ставляться до результатів таких перевірок. Треба розуміти, що поліграф не дає стовідсоткового результату, не читає думки і не виявляє брехню, а лише реєструє фізіологічну активність і зміни її параметрів, тобто збудження, яке з певною часткою ймовірності може свідчити про брехню. А в прямому еіфірі, під камери його взагалі проводити не можна, підкреслюють фахівці.

«Поліграф не проводиться на стадіоні, не проводиться під софітами. Чому? Тому що будь-яка зайва людина, якщо не фізично, то психологічно, все одно впливає на обстежуваного і на того ж самого поліграфолога», – пояснює голова Асоціації полі графологів Тетяна Морозова.

Про що може свідчити ситуація

За правосуддям – це до НАБУ, куди могли б передати всю інформацію про корупцію в Слузі Народу. Але замість правосуддя нам показали шоу на поліграфі. Про що може свідчити ця ситуація? Фракція Слуги Народу ніколи не була однорідною. А цей скандал лише виніс на поверхню численні суперечки всередині неї, підкреслюють експерти.

Хоча, керівник фракції Давід Арахамія внутрішні проблеми Слуги народу називає всього лише дискусіями.

Нагадаємо, раніше Даша Селфі перевірила, чи єдині депутати від партії Слуга народу.

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