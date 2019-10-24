В українців заберуть пенсії та субсидії?

Отримуєш соціальну грошову допомогу – тримай руки чистими та доведи, що не водиш за носа державу. Закон «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» Верховна Рада ухвалила 17 жовтня.

І хоча перевірка законності виплат пільговикам почалася ще три роки тому, зараз згідно з документом з’явиться інформаційно-аналітична електронна платформа, на якій в одному місці зберігатиметься інформація про всіх одержувачів соцвиплат: пенсій, субсидій, соціальних стипендій та інших.

«Біда полягає в тому, що ті реєстри неспівставні, тобто окремо йде реєстр отримувачів субсидій, окремо реєстр пенсіонерів, окремо – інвалідів. Взагалі в Україні близько 100 виплат, і всі вони мають окремі реєстри, які не складаються. Більше того, порядок здійснення моніторингової верифікації в кожного є свій. Наприклад, треба перевіряти – чи дійсно живий пенсіонер, це є внутрішній документ пенсійного фонду, він не має жодного відношення до документу, який випускає, скажімо, Мінсоцполітики, коли аналізує ситуацію із субсидіантами», – пояснює експерт Українського економічного дискусійного клубу Олег Пензин.

Етапи верифікації

Із прийняттям закону процедура перевірки для усіх пільговиків буде однаковою. Вона необхідна для того, щоб гроші отримували дійсно ті, хто їх потребують. Це і є верифікація.

Вона проходитиме у три етапи.

1 етап

Перш за все, людину перевірять, коли вона звернеться до органу, який нараховує виплати. Хоча, тут нічого нового немає, бо це стандартна процедура, яка діє і зараз.

2 етап

Друга перевірка відбудеться безпосередньо під час отримання грошей від держави.

3 етап

Третя перевірка – після завершення виплат. Особливо це актуально для монетизованих субсидій, коли людина отримує допомоги для оплати комуналки живими грошима. Тобто державні органи будуть перевіряти отримувачів субсидій, щоб не витрачали кошти на власні потреби.

Реакція українців на зміни

Серед користувачів соціальних мереж, зміни в законодавстві викликали неабияке занепокоєння. Начебто, мовляв, для великої кількості громадян виплати припиняться.

Проте, це брехня. Якщо ви отримуєте гроші від держави законно, переживати не варто. Натомість, її скасують шахраям, які отримували гроші замість «мертвих душ», тобто людей, які померли.

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Або тим, хто оформив допомогу за підробленими документами, наприклад, псевдо чорнобильці або люди без офіційного доходу, але значними матеріальними статками – дорогими авто та нерухомістю.

Яку інформацію перевірятимуть?

«Мінфін має право на отримання інформації, у тому числі персональних даних, що містяться в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Під час верифікації обробка даних проводиться без людського втручання, в автоматичному режимі засобами інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу і з додержанням законодавства про захист персональних даних», – пояснює в.о. директора департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України Інна Москалевська.

Дії в разі виявлення порушень

У разі порушень, Міністерство фінансів України надасть органам, які здійснюють нарахування виплат, лише інформацію про результати перевірки. Тобто рішення про припинення виплат вони будуть приймати самостійно.

Бо дані Мінфіну носять виключно рекомендаційний характер. І свідчать про те, що пільговику потрібно пройти додаткову перевірку, запевняють у департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Мінфіну. Хоча експерти кажуть, що на ділі може бути по-іншому.

В цілому, поява інформаційно-аналітичної електронної платформи по виплатам пільговикам – це добре. Щоб продовжувати отримати грошову допомогу від держави, необхідно повідомити правдиву інформацію про себе та інших членів родини.

З іншого боку, влада має забезпечити та гарантувати захист персональний даних українців. А у разі, виникнення проблем з електронним реєстром, які прогнозують експерти, їх вирішувати.

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