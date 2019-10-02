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ICTV / Ранок / Каменських підозрюють у вагітності, а Лео Ді Капріо підловили з 22-річною дівчиною / 02.10.2019 16:57
02.10.2019 16:57
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Каменських підозрюють у вагітності, а Лео Ді Капріо підловили з 22-річною дівчиною

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Володимир Зеленський запостив фото з Томом Крузом та розповів, чому запросив голлівудського актора.

А Настю Каменських фани запідозрили у вагітності від Потапа.

Також по темі: Леся Нікітюк приголомшила сексуальним фото в Інстаграм

Леонардо Ді Капріо підловили на романтичному побаченні з 22-річною дівчиною.

Учасниця популярного гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва потішила підписників сексуальним знімком в Instagram.

Тим часом Брітні Спірс переймається, що фанати можуть забути про неї, поки вона у творчій відпустці, тому взялася до ностальгії.

Усі найцікавіші новини із зіркових Instagram-сторінок, дивіться у сюжеті Тетяни Бродської у програмі Ранок у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що зірки крадуть з готелів.

ФотоJaguarps | Dreamstime.com, kamenskuh | Instagram

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Теги: Брітні Спірс, Леонадо ді Капріо, Надя Дорофеєва, Настя Каменських, Потап, Том Круз, Шоу-бізнез
02.10.2019 16:57
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