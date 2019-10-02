Каменських підозрюють у вагітності, а Лео Ді Капріо підловили з 22-річною дівчиною

Володимир Зеленський запостив фото з Томом Крузом та розповів, чому запросив голлівудського актора.
А Настю Каменських фани запідозрили у вагітності від Потапа.Також по темі: Леся Нікітюк приголомшила сексуальним фото в Інстаграм
Леонардо Ді Капріо підловили на романтичному побаченні з 22-річною дівчиною.
Учасниця популярного гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва потішила підписників сексуальним знімком в Instagram.
Тим часом Брітні Спірс переймається, що фанати можуть забути про неї, поки вона у творчій відпустці, тому взялася до ностальгії.
Усі найцікавіші новини із зіркових Instagram-сторінок, дивіться у сюжеті Тетяни Бродської у програмі Ранок у Великому Місті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що зірки крадуть з готелів.
Фото: Jaguarps | Dreamstime.com, kamenskuh | Instagram
|0