Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Просто богиня: Каменських показала нові спокусливі фото / 15.08.2019 12:27
15.08.2019 12:27
Поділитися

Просто богиня: Каменських показала нові спокусливі фото

0
Фото: Instagram

Настя Каменських виклала в Instagram нові спокусливі фото. На них співачка позує в чорній мереживній білизні.

Загалом 3 знімка зібрали 200 тисяч лайків менш за одну годину.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

#isexyandiknowit

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Користувачі активно коментують нові знімки Насті. Більшість із них – у захваті”.

“Безумно красива!”

“Вау, дуже сексуально!”

“Потап сам собі заздрить: класна Настьона”.

Також по темі: Сексуальна Каменських, факап Джей Ло і бабуся-хейтер Полякової: що зірки постять в Instagram Хто продюсує Настю Каменських. І це не Потап Настя Каменських потішила гарячим фото в бікіні

“Моніка Беллуччі відпочиває. Просто богиня!”

“Супер! Стильна, підтягнута, красива, успішна, щаслива – що ще потрібно для заздрості?! Настя, став захист від будь-яких ненормальних! Хоча кохання – це і є найміцніший захист! А воно у Потапа уууухххх яке сильне! Молодці!” – коментують користувачі Інстаграму.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Oops

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських виклала оголене фото з душу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: зірки, Настя Каменських
15.08.2019 12:27
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати