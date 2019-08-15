Просто богиня: Каменських показала нові спокусливі фото

Настя Каменських виклала в Instagram нові спокусливі фото. На них співачка позує в чорній мереживній білизні.
Загалом 3 знімка зібрали 200 тисяч лайків менш за одну годину.
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“Користувачі активно коментують нові знімки Насті. Більшість із них – у захваті”.
“Безумно красива!”
“Вау, дуже сексуально!”
“Потап сам собі заздрить: класна Настьона”.Також по темі: Сексуальна Каменських, факап Джей Ло і бабуся-хейтер Полякової: що зірки постять в Instagram Хто продюсує Настю Каменських. І це не Потап Настя Каменських потішила гарячим фото в бікіні
“Моніка Беллуччі відпочиває. Просто богиня!”
“Супер! Стильна, підтягнута, красива, успішна, щаслива – що ще потрібно для заздрості?! Настя, став захист від будь-яких ненормальних! Хоча кохання – це і є найміцніший захист! А воно у Потапа уууухххх яке сильне! Молодці!” – коментують користувачі Інстаграму.
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Нагадаємо, раніше Настя Каменських виклала оголене фото з душу.
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