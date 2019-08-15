Просто богиня: Каменських показала нові спокусливі фото

Настя Каменських виклала в Instagram нові спокусливі фото. На них співачка позує в чорній мереживній білизні.

Загалом 3 знімка зібрали 200 тисяч лайків менш за одну годину.



Посмотреть эту публикацию в Instagram #isexyandiknowit Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 15 Авг 2019 в 12:59 PDT

“Користувачі активно коментують нові знімки Насті. Більшість із них – у захваті”.

“Безумно красива!”

“Вау, дуже сексуально!”

“Потап сам собі заздрить: класна Настьона”.

“Моніка Беллуччі відпочиває. Просто богиня!”

“Супер! Стильна, підтягнута, красива, успішна, щаслива – що ще потрібно для заздрості?! Настя, став захист від будь-яких ненормальних! Хоча кохання – це і є найміцніший захист! А воно у Потапа уууухххх яке сильне! Молодці!” – коментують користувачі Інстаграму.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Oops Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 15 Авг 2019 в 1:00 PDT

Нагадаємо, раніше Настя Каменських виклала оголене фото з душу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.