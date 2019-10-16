Трудова книжка більше не знадобиться: що буде замість неї

Українці можуть попрощатися з трудовими книжками до кінця року. Щоправда, їх не відмінять зовсім. А лише планують зробити необов’язковими.

Таку ініціативу оприлюднив міністр Кабінет міністрів України Дмитро Дубілет.

За радянських часів трудові книжки були обов’язковим атрибутом підтвердження трудового стажу.

Проте з початку 2000-х років в Україні діє електронний державний реєстр про трудовий стаж, запевняють у Кабміні.

Мовляв, саме ці дані використовують під час розрахунку пенсій або інших соціальних виплат.

– З 1 січня 2004 року в штатному режимі була запущена система персоніфікованого обліку, обов’язок ведення якої був покладений на офіційний фонд, – розповів адвокат Сергій Тарасюк.

У разі потреби кожен громадянин може отримати витяг про свій стаж із офіційного реєстру через інтернет та показати його роботодавцю.

Як отримати документ про стаж?

– Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися електронним цифровим підписом. Також, сподіваюся, ми встигнемо додати туди й BankID. Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи, – розповів Дмитро Дубілет.

Інформація для тих, хто має трудовий стаж до 2000 року

– Якщо у вас є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр самостійно або через роботодавця. Тоді не буде потреби зберігати трудову книжку, – додав Дмитро Дубілет.

Як трудова книжка впливає на працевлаштування?

– Коли я наймаю осіб на роботу, я і мої колеги ніколи не дивляться трудові книжки. Нас цікавить лише резюме, в якому написано, де людина працювала, який у неї досвід та рекомендації. Зараз купити трудову книжку, яка не є бланком суворої звітності, не складно, – прокоментував адвокат Сергій Тарасюк.

Отож, головне, щоб реєстр працював без перебоїв і був захищений від хакерських атак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабмін представив плани на 5 років.

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