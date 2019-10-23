Україну накриє потужна магнітна буря: коли чекати і як пережити

Днями Україну накриє потужна магнітна буря. Вона почнеться 24 жовтня та розтягнеться на 3 дні.

Свого піку геомагнітні коливання досягнуть 25 жовтня, яке розтягнеться аж до суботи, 26 жовтня.

Як магнітні бурі впливають на організм

У ці дні метеочутливі українці можуть відчувати низку неприємних симптомів:

Загальна слабкість.

Головний біль та головокружіння.

Підвищення артеріального тиску.

Тахікардія.

Сонливість або безсоння.

Дратівливість.

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Магнітні бурі – як рятуватися

Спати не менш ніж 8 годин на добу.

Не перенапружуватися, більше відпочивати.

Виключити з раціону алкоголь, копчену та смажену їжу.

Пити мінімум 1,5 літри чистої води на день.

Відмовитися від надмірних фізичних навантажень.

Дотримуйся цих простих рекомендацій – і ти пройдеш цей період, навіть його не помітивши.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на жовтень 2019.