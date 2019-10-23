Україну накриє потужна магнітна буря: коли чекати і як пережити

Днями Україну накриє потужна магнітна буря. Вона почнеться 24 жовтня та розтягнеться на 3 дні.
Свого піку геомагнітні коливання досягнуть 25 жовтня, яке розтягнеться аж до суботи, 26 жовтня.
Як магнітні бурі впливають на організм
У ці дні метеочутливі українці можуть відчувати низку неприємних симптомів:
Загальна слабкість.
Головний біль та головокружіння.
Підвищення артеріального тиску.
Тахікардія.
Сонливість або безсоння.
Дратівливість.
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Магнітні бурі – як рятуватися
Спати не менш ніж 8 годин на добу.
Не перенапружуватися, більше відпочивати.
Виключити з раціону алкоголь, копчену та смажену їжу.
Пити мінімум 1,5 літри чистої води на день.
Відмовитися від надмірних фізичних навантажень.
Дотримуйся цих простих рекомендацій – і ти пройдеш цей період, навіть його не помітивши.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на жовтень 2019.
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