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ICTV / Ранок / Українські лікарі закликають владу легалізувати марихуану / 05.02.2019 16:00

Українські лікарі закликають владу легалізувати марихуану

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Легалізувати канабіс для потреб науки та медицини – з такою вимогою зареєстрували петицію на сайті Верховної Ради 30 січня. Серед підписантів: представники пацієнтських громадських організацій, лікарі та ветерани АТО. Йдеться не про наркотики, а про медичну марихуану, на основі якої виготовляються препарати. 

Кому потрібен канабіс? 

Як запевняють автори петиції, препарати на основі канабісу могли б полегшити життя мільйонам українців. При епілепсії, хронічних болях, глаукомі, посттравматичному синдромі, під час лікування ВІЛ та інших захворювань. Серед тих, хто очікує легалізацію медичного канабісу Ольга Ткаченко, у якої хвора дитина. Ольга обурена, що необхідні для її дитини ліки є лише у сусідній Польщі. Проте вона не може їх завести в Україну, бо будь-яке використання та дослідження канабісу у нашій країні заборонено.

У яких країнах марихуана легалізована? 

Низка передових країн вже давно скасували заборону. А це США, Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Канада, Великобританія.

«Всесвітня організація охорони здоров’я закликає врегулювати у кожній країні доступ до медичного канабісу. Вони офіційно закликають до цього. Але одні країни чують, а інші – ні», – розповів керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас.

Наркотичні препарати використовуються у медицині досить давно, Україна не виключення, наголошують лікарі.

«Зараз ми використовуємо морфін, штучні опіоїди і ніхто з цього галасу не підіймає. Тому, що при наркозі, при знеболюванні операцій або видаленні органів – опіоїдні наркотичні анальгетики людям призначаються і за цього шум ніхто не створює, бо це необхідність», – зазначив лікар-нарколог Роман Панюшкін.

Чи розглянуть народні депутати петицію? 

Зараз петиція набрала приблизно 13 тисяч голосів. Усього необхідно 25 тисяч. Нагадаємо, що сайт Верхової Ради захищено від ботів – залишити свій голос можуть особи, які перебувають винятково на території України. Користувачі з поштовими адресами Yandex чи Mail.ru не зможуть проголосувати. Якщо петиція щодо використання медичного канабісу встигне набрати необхідну кількість  голосів, то її мають розглянути народні депутати.

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Теги: Ксенія Богуславська, легалізація марихуани, марихуана
05.02.2019 16:00
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