У Відні вигідніше знімати квартиру, аніж жити в гуртожитку

Студенти, які приїжджають навчатися до австрійського Відня, найчастіше оселяються не у гуртожитках, а в комунальних квартирах. Чому? Розказав Олександр, який уже 3 рік пізнає віденське студентське життя.

Австрія – одна з найкращих країн Європи, яку постійно плутають з Австралією. Батьківщина Моцарта та усім відомого термінатора. Українець Олександр розказав, чому оренда кімнати в гуртожитку коштує стільки ж, як і оренда цілої квартири? Чому на пошук житла у Відні може піти декілька місяців? І чому квартиру за 500 євро можуть орендувати лише ті, у кого на руках є 3000 євро?

Де вигідно винаймати житло?

Існує декілька варіантів, де може оселитися приїжджий. Перший – це орендована квартира, другий – кімната в гуртожитку, а третій – кімната в комуналці. Українець запевняє, що останній варіант найвигідніший для австрійських новачків.

Квартири комунального типу – це коли декілька людей винаймають по одній кімнаті в одному помешканні. Так часто роблять у нашій столиці. Але в Україні дешевше заселитися в гуртожиток, аніж у Австрії. Бо кімната в гуртожитку тут коштує стільки ж, скільки оренда цілої квартири.

Не варто шукати житло самостійно!

Ті, кому заробітки дозволяють – найчастіше винаймають квартиру. Але Олександр не радить займатися її пошуком самостійно, адже на це може піти декілька місяців.

«Якщо вам терміново потрібно житло – звертайтеся до спеціалістів, вони вам допоможуть»,– додав Олександр.

Скільки коштує зняти житло на місяць?

Зазвичай за свої послуги маклер, ріелтор по-нашому, бере вартість оренди житла за місяць помножену на 2. Окрім цього, вам треба заплатити власнику квартири наперед аж за 4 місяці. Це так званий депозит. А також ПДВ 20 відсотків від місячної оренди, і у деяких випадках ще потрібно платити за меблі, якими будете користуватися.

«Якщо ви знайшли собі житло, яке коштує, наприклад, 500 євро в місяць. То вам треба буде сплатити ще 1500 депозиту, 1000 маклеру, 200 за ПДВ і перший орендний внесок. І усього у вас вийде – 3200», – зазначив українець.

В середньому однокімнатна квартира у Відні коштує 450 євро на місяць, а двокімнатна – 750.

На що потрібно звернути увагу…

Якщо будете винаймати житло в Австрії, то розпитайте, які енергозберігаючі системи встановлені в будинку. Олександр каже, що від їхнього класу буде залежати сума в платіжці за комуналку.

Австрія – країна, яка випробовує іноземців на міцність. Пошук житла тут схожий на квест, який недосвідченому не так вже й легко пройти. Хоча з іншого боку, Австрія – це одна з найкращих країн Європи, і право стати її частиною ще треба заслужити.

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