Lenny Kravitz їде у Київ: коли та що треба знати про відомого музиканта

Lenny Kravitz приїде в Україну 13 червня 2020 року у рамках масштабного світового турне HERE TO LOVE.

Шоу пройде у київському Палаці Спорту. До речі, це буде перший за 12 років його виступ в Україні.

Ми зібрали цікаві неочікувані факти про музиканта, інформацію про концерт та найвідоміші композиції Ленні.

Цікаві факти про Ленні Кравіца

Lenny Kravitz – це один з найвидатніших рок-музикантів, продюсер та мультиінструменталіст. Він має чотири премій Grammy.

Цікаво, що дідусь Кравіца з боку батька був вихідцем із звичайної української єврейської сім’ї, що переїхала в Нью-Йорк. Прадід Ленні, Леонід Кравець, був корінним киянином.

Музикант привезе до нас свій одинадцятий лонгплей Raise Vibration – платівку 2018 року, в якій він знову об’єднав рок-н-рол, фанк, блюз та соул, та підняв цей мікс на недосяжну висоту.

Десять студійних альбомів Кравіца розійшлися по світу 40-мільйонним тиражем, він писав пісні для Мадонни і Aerosmith, з’явився на сольному альбомі Міка Джаггера і грав з Девідом Боуї.

Крім того, він знімався в блокбастерах, а його креативна агенція Kravitz Design розробляла ідеї для Rolex, Leica and Dom Perignon.

Ще з цікавих фактів —Ленні є батьком відомої акторки Зої Кравіц.

Вона знімалася у відомих фільмах Дивергент, Шалений Макс, Фантастичні звірі, Люди Ікс, Розваги дорослих дівчат та скоро зіграє Жінку-Кішку у новому Бетмені.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lenny Kravitz (@lennykravitz) 30 Июл 2019 в 12:45 PDT

Найвідоміші пісні Ленні Кравіца

Lenny Kravitz “Believe”

Lenny Kravitz – Low

Mick Jagger feat. Lenny Kravitz – God Gave Me Everything

Lenny Kravitz – Fly Away

Lenny Kravitz – I Belong To You

Lenny Kravitz – Again

Тож, 13 червня 2020 року у Києві ікону рок-н-ролу можна буде побачити й почути наживо.

Організатор концерту – Gas Concert, а квитки можна придбати тут.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідали, що робив Том Круз у Києві.

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