Lenny Kravitz їде у Київ: коли та що треба знати про відомого музиканта

Lenny Kravitz приїде в Україну 13 червня 2020 року у рамках масштабного світового турне HERE TO LOVE.
Шоу пройде у київському Палаці Спорту. До речі, це буде перший за 12 років його виступ в Україні.
Ми зібрали цікаві неочікувані факти про музиканта, інформацію про концерт та найвідоміші композиції Ленні.
Цікаві факти про Ленні Кравіца
Lenny Kravitz – це один з найвидатніших рок-музикантів, продюсер та мультиінструменталіст. Він має чотири премій Grammy.
Цікаво, що дідусь Кравіца з боку батька був вихідцем із звичайної української єврейської сім’ї, що переїхала в Нью-Йорк. Прадід Ленні, Леонід Кравець, був корінним киянином.
Музикант привезе до нас свій одинадцятий лонгплей Raise Vibration – платівку 2018 року, в якій він знову об’єднав рок-н-рол, фанк, блюз та соул, та підняв цей мікс на недосяжну висоту.
Десять студійних альбомів Кравіца розійшлися по світу 40-мільйонним тиражем, він писав пісні для Мадонни і Aerosmith, з’явився на сольному альбомі Міка Джаггера і грав з Девідом Боуї.
Крім того, він знімався в блокбастерах, а його креативна агенція Kravitz Design розробляла ідеї для Rolex, Leica and Dom Perignon.
Ще з цікавих фактів —Ленні є батьком відомої акторки Зої Кравіц.
Вона знімалася у відомих фільмах Дивергент, Шалений Макс, Фантастичні звірі, Люди Ікс, Розваги дорослих дівчат та скоро зіграє Жінку-Кішку у новому Бетмені.
Найвідоміші пісні Ленні Кравіца
Lenny Kravitz “Believe”
Lenny Kravitz – Low
Mick Jagger feat. Lenny Kravitz – God Gave Me Everything
Lenny Kravitz – Fly Away
Lenny Kravitz – I Belong To You
Lenny Kravitz – Again
Тож, 13 червня 2020 року у Києві ікону рок-н-ролу можна буде побачити й почути наживо.
Організатор концерту – Gas Concert, а квитки можна придбати тут.Також по темі: Українські зірки розкрили свої секрети краси Скандальний українець Віталій Седюк вцепився за ногу Тімберлейка Брітні Спірс сіла на шпагат у білих гольфах
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