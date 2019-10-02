День учителя 2019 в Україні: дата і традиції свята

День учителя в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня. У 2019 році він приходиться на 6 жовтня.

Офіційна назва свята – День працівників освіти. Втім у народі цей день більше знають як День учителя.

Коли святкують День учителя 2019 в Україні

В Україні День працівників освіти був заснований ще за часів Радянського союзу, у 1965 році. На офіційному рівні його відзначають із 1980 року.

День учителя в Україні не має фіксованої дати: його відзначають у першу неділю жовтня.

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Таким чином, День працівників освіти в 2019 році приходиться на неділю, 6 жовтня.

Втім через те, що цього року День учителя приходиться на вихідний день, святкові заходи в більшості шкіл відбудуться в п’ятницю напередодні – 4 жовтня.

Коли відзначають День учителя 2019 в світі

Всесвітній день учителя почали відзначати тільки в 1994 році.

Події, які стали передумовою для його створення, сталися ще в 1966 році у Франції.

Саме тоді в Парижі на Спеціальної міжурядової конференції було підписано документ про соціальний статус учителів.

Заначимо, що в світі День учителя за рішенням ЮНЕСКО має фіксовану дату – його завжди відзначають 5 жовтня.

Тож цього року День учителя в Україні та світі не збігаються за датами.

День вчителя 2019: традиції свята

У День працівників освіти України діти зазвичай дарують викладачам квіти, влаштовують концерти в школах та в різний спосіб висловлюють учителям подяку за їхню працю.

Навіть якщо ти вже закінчив школу, привітай своїх викладачів теплими словами. Вони будуть вдячні за таку увагу.

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