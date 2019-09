ТОП 40 фраз англійською для туриста

Сьогодні, 27 вересня, відзначають Всесвітній день туризму. З цієї нагоди ми склали список найпопулярніших фраз англійською мовою, які точно знадобляться в подорожах.

Збираєшся у відпустку за кордон, але зовсім не знаєш іноземних мов?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе поради з вивчення англійської мови та 50 найкорисніших фраз англійською для туриста.

Вони допоможуть не розгубитися та комфортно почувати себе в будь-якій країні.

Роздрукуй та візьми з собою в дорогу!

50 фраз англійською для туриста – словник туриста

Аеропорт і літак

How much is an air ticket to Kyiv? – Скільки коштує квиток на літак до Києва?

How long does the flight take? – Як довго триватиме політ?

What can I take to the cabin? – Що я можу взяти з собою до салону?

What is the boarding time? – О котрій посадка?

What time do we arrive? – О котрій ми прибуваємо?

The flight has been delayed / cancelled – Рейс затримується / скасовано.

Where can I check in / pick up my luggage? – Де я можу здати / отримати багаж?

Your passport and ticket, please – Будь ласка, ваш паспорт і квиток.

Would you like a window or an aisle seat? – Ви хочете сидіти біля ілюмінатора чи в проході?

Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? – Чи є у вашому багажу рідини чи гострі предмети?

Could I see your hand baggage, please? – Будь ласка, покажіть вашу ручну поклажу.

May I take this bag into the cabin? – Чи можу я взяти цю сумку з собою на борт?

We are approaching an area of turbulence – Ми наближаємося до зони турбулентності.

We’ll be landing in about 20 minutes – Ми приземлимся через 20 хвилин.

What is the luggage room? – Де знаходиться камера схову?

Готель

How many stars does this hotel have? – Скільки зірок має цей готель?

Can I reserve / book a room, please? – Чи можу я забронювати номер?

I would like to book a double room – Я хочу забронювати номер на двох.

I need a room with a bed for a child – Мені потрібен номер із ліжком для дитини.

What’s the price per night? – Скільки коштує одна ніч?

How much is the room per week? – Скільки коштує кімната на тиждень?

I`ve got a reservation in your hotel – Я забронював номер у вашому готелі.

Do you have a car park? – У вас є стоянка для автомобілів?

Does the room have air conditioning? – У цьому номері є кондиціонер?

May I see the room? – Чи можу я подивитися номер?

I’ll take this room for a week – Я беру цей номер на тиждень.

Your room number’s 123 – У вас 123 номер.

Here’s your room key – Це ключ від вашого номеру.

What time is breakfast? – О котрій сніданок?

How do I access the Internet? – Як підключитися до інтернету?

Умовні позначення

Entrance – Вхід.

Exit – Вихід.

Booking office – Квиткова каса .

Check-in – Реєстрація.

Departure – Прибуття.

Customs – Митниця.

WC – Туалет.

Waiting room – Зона очікування.

Smoking area – Зона для куріння.

Pedestrians only – Пішохідна зона.

Як швидко підтягнути англійську мову?

Скачай додаток на телефон

Скачай собі на мобільний телефон додаток для вивчення англійської мови.

Завдяки цьому ти зможеш витрачати час у транспорті чи в черзі із користю.

На Play Market та App Store – великий вибір таких додатків.

Ти можеш обрати той, який буде тобі до вподоби.

Наприклад, можеш спробувати Puzzle English, Duolingo або Lingvist.

Слухай улюблені англомовні пісні

Якщо ти любиш слухати музику, підтягнути англійську тобі допоможуть улюблені хіти.

Обери пісню, яку ти готовий слухати багато-багато разів.

Спочатку послухай її, не підглядаючи в слова і спробуй вловити загальний зміст.

Після цього прочитай текст англійською мовою, переклади його, випиши незнайомі слова та спробуй їх запам’ятати.

Закріпи успіх, прослухавши пісню ще декілька разів.

Дивись фільми та серіали англійською

Фільми допоможуть тобі збагатити свій словниковий запас і зробити мову живою.

Для початку обирай фільми, побудовані на простих побутових діалогах. Ідеально підійдуть ситкоми на кшталт Друзів.

Кожну фільм дивись декілька разів. Спочатку без субтитрів, потім – із англійськими субтитрами.

Якщо чуєш незрозумілу фразу – не полінуйся натиснути паузу та перекласти.

Так ти отримаєш набагато більше користі, ніж від популярного сьогодні перегляду з українськими чи російськими субтитрами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подолати мовний бар’єр і почати говорити англійською.

Аліна Литвиненко

