Офіс пацієнта: як це працює?

Що таке Офіс пацієнта, і як працюватиме нововведення.

Незабаром в Україні з’явиться нове відомство – Офіс пацієнта. Про це нещодавно заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька. За її словами, нововведення покликано захистити права пацієнтів.

Що таке Офіс пацієнта?

«Це буде єдина точка входу на всі скарги та пропозиції. Тобто, якщо ви прийшли в лікарню, а там немає обов’язкових ліків – повідомите. Або, якщо ви зустрілися з корупцією – вам намагаються продати те, що гарантується державою. Ви звертаєтеся до Офісу пацієнта, і юристи допомагають вам сформувати позовну заяву до правоохоронних органів, далі допомагають, щоб це було встановлено», – говорить радник міністра охорони здоров’я України Дмитро Раімов.

У МОЗі наголошують, що міністр буде особисто керувати Офісом.

Та, наприклад, у разі виникнення проблем між пацієнтом та лікарем, надавати доручення, рішення або накази задля вирішення конфлікту.

Які існуватимуть форми зв’язку?

Гаряча телефонна лінія.

Електронна пошта.

Меседжери та чат-боти.

Письмові звернення.

Питання комунікації

Нова команда міністерства охорони здоров’я стверджує, що відкриття Офісу пацієнта викликано відсутністю комунікації між відомством та пацієнтами.

Мовляв, ми не знаємо жодної живої душі, яка б могла додзвонитися в МОЗ, щоб поскаржитися або повідомити про якусь ситуацію.

Проте, представники попередньої команди це заперечують.

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«У міністерстві охорони здоров’я і до цього існувала гаряча лінія, на яку пацієнти могли звертатися адресно і при оперативному розгляді будь-якої скарги чи звернення. Пацієнт міг отримати відповідно фідбек. Саме тому тут дуже важливо, щоб ця ініціатива не дезорієнтувала пацієнта в питаннях того, що міністерство не є юридичною фірмою», – говорить професор, заступник міністра охорони здоров’я (2016-2019) Роман Ілик.

Фінансування Офісу пацієнта

Попри необхідність налагодження комунікації, існує ще одне важливе питання – фінансування.

Скільки необхідно грошей з державного бюджету для впровадження нововведення?

У новій команді міністерства запевняють, що технічна база, приміщення та співробітники вже є. Тому додаткові кошти не потрібні.

Наприкінці цього тижня у МОЗі планують видати відповідний наказ та через місяць запустити новий офіс пацієнта.

Нагадаємо. раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати ліки за електронним рецептом.