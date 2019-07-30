Перевірити ліки на підробку можна буде смартфоном

Незабаром пацієнти зможуть перевірити ліки на підробку за допомогою смартфонів. Міністерство охорони здоров’я починає масштабну боротьбу з підробленими ліками. 24 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову Про запровадження пілотного проекту щодо маркування контрольними знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів.

Як працюватиме додаток?

З 1 вересня під час виробництва на упаковку лікарських засобів будуть наносити спеціальний штрих-код.

Дані про медикаменти будуть заносити в єдину базу даних, для того, щоб потім можна було відстежити препарат.

Пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши код через мобільний додаток. Наразі цей додаток розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Очікується, що він стане доступним наприкінці року. Після сканування на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний лікарський засіб зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.

Навіщо кодувати ліки?

Бо фальсифікація медичних препаратів – це глобальна проблема та великий міжнародний бізнес.

У квітні цього року Кабмін ухвалив концепцію реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.

При цьому експерти наголошують, що новація запрацює ефективно, якщо база даних буде працювати надійно.

Інші способи перевірки

Не існує якогось унікального та єдиного методу боротьби з фальсифікатом. До проблеми потрібно підходити комплексно, кажуть експерти.

Тому в Україні вже зараз діють корисні ресурси, за допомогою яких можна перевірити оригінальність препарату прямо в аптеці.

Наприклад, додаток Ліки Контроль, у якому написано, на що саме варто звернути увагу візуально.

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А також він створений для того, щоб упевнитися – чи не придбали ви псевдоліки, ефективність яких не доведена.

Або, наприклад, ви можете за діючою речовиною знайти препарат-аналог.

Згідно з концепцією щодо боротьби з фальсифікацією ліків, перший етап триватиме до кінця наступного року.

Під час якого планують провести консультації з експертами, нанести кодування та впровадити їх електронну базу даних.

Ще раз наголошуємо, під час пілоту штрих-код з’явиться лише на окремих медичних препаратах.

Всеосяжне кодування лікарських засобів мають запровадити до 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати медикаменти за програмою Доступні ліки.

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