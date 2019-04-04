Програма Доступні Ліки: як безкоштовно отримати ліки за електронним рецептом

З 1 квітня в Україні почав діяти так званий електронний рецепт. Лікарі виписують його тим хворим, які беруть участь у програмі Доступні ліки – люди з астмою, цукровим діабетом та з захворюваннями серцево-судинної системи.

Програма «Доступні ліки» почала діяти ще у квітні 2017 року. З 1 квітня 2019 відбулося її оновлення. До реєстру «доступних медикаментів» увійшло понад 250 нових препаратів, кожен четвертий з яких є безоплатним для пацієнтів, інші – оплачуються державою лише частково. Однак з квітня ліки можна отримали лише за так званим електронним рецептом, паперові вже не дійсні, як раніше.

Електронний рецепт

Що таке електронний рецепт? І як його отримати та обміняти на реальні ліки?

За новими правилами, пацієнту як і раніше необхідно звернутися до сімейного лікаря – терапевта або педіатра, з яким укладена декларація. Якщо її немає – ліки не призначать. Про це наголошують у Національні службі здоров’я України, яка керує програмою.

«Кожен пацієнт, який звертається для отримання життєво необхідних ліків за програмою «Доступні ліки», зможе отримати дані електронного рецепту – або на свій телефон у вигляді смс-повідомлення, у я кому буде 16-значний номер електронного рецепту та 4-значний номер підтвердження, або так само він це зможе отримати в роздрукованому вигляді», – пояснює речниця національної служби здоров’я України Інга Ткаченко.

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Як отримати рецепт дистанційно?

Якщо можливості звернутися до вашого сімейного лікаря наразі немає, а медикаменти необхідні терміново, електронний рецепт ви можете отримати дистанційно, тобто йти на прийом до поліклініки вже не обов’язково.

«Маючи декларацію зі своїм лікарем, може зателефонувати до лікаря і попросити його виписати електронний рецепт. Він може перебувати вдома чи у відрядженні, будь-де в Україні, і отримати ці дані на свій телефон», – говорить Інга Ткаченко.

Де отримати ліки?

Далі – пацієнту з номером рецепту в смс або в роздрукованому вигляді необхідно звернутися у аптечний заклад, який підтримує програму «Доступні ліки». На сайті МОЗу зазначено: договори укладені з кожною третьою аптекою в Україні. За словами речниці Національної служби здоров”я України, від початку оновлення програми «Доступні ліки» чотири тисячі лікарів первинної ланки виписали вже двадцять тисяч електронних рецептів. З них – аптекарі відпустили лікарські засоби за двома тисячами рецептів.

Чи скрізь запрацювало?

Проте у соцмережах люди нарікають: нова система запрацювала не у сюди.

Наприклад, не виписали жодного електронного рецепту в лікарні первинної допомоги у Дарницькому районі столиці. Виходить – паперові рецепти вже не видають, а електронні ще не виписують. Лікарі пояснюють: не встигають усе підготувати до переходу на нову систему.

Що робити, якщо відмовляють?

У Національній службі здоров’я запевняють, мовляв, працюють над удосконаленням впровадження електронних рецептів в усіх лікарнях України. При виникненні ситуації, коли пацієнту відмовляють у електронному рецепті, радять звертатися до контакт-центру служби здоров’я за номером 1677.

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