Влада хоче вивести статки українців із тіні: хто і що має задекларувати

Уряд пропонує українцям, в яких є незадекларовані доходи або майно невідомого походження, легалізувати свої статки. Відповідний законопроект від партії Слуга Народу знаходиться на розгляді у комітетах Верховної Ради.

Мета – наповнити бюджет. Там наголошують, що за роки незалежності у громадян накопичилася значна сума через ухил від сплати податків.

Дійсно, за підрахунками Мінекономрозвитку, 30% української економіки знаходиться в тіні.

Простіше кажучи, у разі прийняття законопроекту, громадянам пропонують вивернути свої кишені, заплативши у державний бюджет певну ставку у розмірі 5% відсотків, про яку президент Зеленський говорив ще під час передвиборчої кампанії.

Хто і що має задекларувати?

Право на участь у податковій амністії має кожен податковий резидент України. Ба більше, це добровільне волевиявлення громадян, наголошують у Слузі народу.

Як легалізувати кошти невідомого походження?

Ви розміщуєте гроші в банку. Берете довідку в банку про те, що вони розміщені на рахунку, і подаєте спеціальну декларацію до Податкової інспекції. Цього достатньо, аби ваші гроші вважалися легальними – і в валюті, і в гривні, – говорить ініціатор законопроекту, нардеп Данило Гетманцев.

Легалізація нерухомості

Якщо у резидента України наявна нерухомість за кордоном, вона також має бути відображена у декларації. Нині для її легалізації пропонується сплатити 9% оціночної вартості.

А як бути тим, хто придбав будинок в Україні, додатково легалізувати його не доведеться.

Термін подання декларації

Аби легалізувати статки, які українець сам вважає нелегальними – для подання декларації передбачений строк терміном у три місяці.

Проте ніяких санкцій за відмову участі не передбачено, наголосили у Слузі Народу.

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Думка експертів

Експерти наголошують, що легалізація прихованих доходів необхідна. Проте в першу чергу вона має торкнутися перших осіб держави, чиновників та олігархів.

А в останню чергу – простих громадян. Важливо, щоб не відбулося в зворотному порядку.

«Проблема є в тому, що там не враховані достатньо серйозні групи людей, які починали свою трудову діяльність до виникнення України і мали гроші, зароблені і оподатковані за законодавством Радянського союзу. Як бути з цими грошима? Там жодних пояснень немає. Окрім цього, не зрозуміло, що буде робитися із тимчасово переміщеними особами, які лишили майно на непідконтрольній Україні території. Взагалі, якщо подивитися на всю цю схему, то людина має протягом усього свого життя знайти підтверджувальні документи, які би з точки зору податкової давали би пояснення походженню цих грошей», – говорить виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендихин.

Коли закон вступить у дію?

Як запевнили у правлячій партії, законопроект про податкову амністію нині зареєстрований лише для обговорення в суспільстві.

Найближчим часом його приймати не збираються. Скоріш за все, після доопрацювання його ухвалять під час податкової реформи, яку представлять розглянути навесні наступного року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими тепер будуть зарплати чиновників.

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