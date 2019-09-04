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ICTV / Ранок / Нові правила субсидій: хто отримуватиме гроші та кому не нарахують / 04.09.2019 15:46
04.09.2019 15:46
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Нові правила субсидій: хто отримуватиме гроші та кому не нарахують

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Незабаром отримувачі монетизованих субсидій самостійно обиратимуть  банки, в яких отримуватимуть допомогу. На вибір дається 38 фінансових установ.

Такі умови почнуть діяти з 1 жовтня на вимогу постанови Кабінету міністрів Про порядок призначення житлово-комунальних субсидій. Повний перелік банків можна знайти на сайті Міністерства соціальної політики.

Виплата готівкових субсидії

– Виплату готівкових субсидій здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення. Для цього Пенсійний фонд надасть виплатні реквізити (рахунки в уповноважених банках або почтові реквізити), на які пенсіонери отримують пенсію. Тим, хто ще не на пенсії, виплата здійснюватиметься на відкриті раніше рахунки в Ощадбанку , – повідомляють у міністерстві соціальної політики.

У повідомленні йдеться ще й те, що субсидіанти, які не є пенсіонерами, можуть змінити банк. Для цього необхідно разом із заявою звернутися до управління соціального захисту населення.

– Людина може отримувати субсидію в тому банку, в якому їй зручно, а не лише в Ощадбанку, як було раніше, – прокоментувала координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм ГМ «Опора» Тетяна Бойко.

Що змінює нова постанова про виплату субсидій

Суть постанови така: якщо в людини немає заборгованості за житлово-комунальні послуги, вона отримає субсидію готівкою.

У разі заборгованості, після погашення, державна допомога у безготівковій формі буде нарахована виключно на віртуальний рахунок в Ощадбанку.

У цьому випадку гроші на руки субсидіант не отримає, вони відразу будуть перераховані виконавцю житлово-комунальних послуг.

Попередній уряд обіцяв, що усі зекономлені субсидії на оплаті комунальних послуг будуть людям повернуті та залишені.

Проте деяким споживачам довелося боротися за право отримати невикористані  кошти. Причина плутанини – дві різні системи нарахування пільг.

За словами експертів, лише повна монетизація зможе вирішити проблему з поверненням людям невикористаних коштів. Бо людина буде отримувати гроші в руки і самостійно ними розраховуватися.

Кому не призначають субсидію

Субсидію не призначать тим, у кого площа квартири перевищує 120 квадратних метрів, а будинку – 200.

Виключення становлять помешкання, де проживають прийомні та багатодітні сім’ї, а також дитячі будинки сімейного типу.

Не нарахують соціальну допомогу, якщо у складі сім’ї є власник автівки, року випуску меншим ніж 5 років.

Виключення – транспортні засоби, отримані на пільгових умовах через систему соціального захисту населення.

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Як і раніше, права на субсидію позбавлятимуть тих, у кого є заборгованість з оплати комуналки, а також неплатників аліментів.

Ті, хто не мають рахунку ні в одному з 38 банків, будуть отримувати гроші через Укрпошту за своєю адресою, яку вони вказали під час оформлення субсидії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з курсом долара

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Теги: Ксенія Богуславська, субсидія
04.09.2019 15:46
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