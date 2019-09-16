Модний педикюр на осінь 2019: що зараз у тренді

Думаєш зробити модний педикюр на осінь 2019 і не знаєш, який обрати? Розуміємо, варіантів багато, а завжди хочеться чогось нового та неординарного.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі версії педикюру на осінь 2019. Читай і зберігай.
Модний педикюр на осінь 2019
Класичний френч
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Скільки часу б не минуло, а класичний френч завжди буде в моді. Він підійде під будь-який образ. У той же час, він виглядає ненав’язливо та красиво.
Додавай менше зайвого, красуне.Також по темі: Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото)
Але якщо не хочеш за основу брати класичний колір, спробуй поекспериментувати.
Однотонний педикюр
Цього року в моді будуть кольори холодного відтінку: темно-синій, ванільний, сіро-блакитний, рудий, м’який персиковий, бордовий, яскраво-червоний, темно-коричневий, темно-смарагдовий.
І, звичайно, з моди не виходять пастельні кольори.
Обери на свій смак.
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Публикация от Маникюр Киев (@nail_masta)
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Тигровий педикюр
Якщо хочеш додати до образу більше сексуальності, спробуй зробити тигровий педикюр.
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Осень – не время забывать о педикюре #идеипедикюра #педикюр #педикюргельлак #липецк #липецкпедикюр #город48 #lipetsk
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Публикация от Педикюр Идеи педикюра Pedicure (@pedicure_nmr)
Прикрашай нігті геометричними формами
Такі експерименти будуть найбільш вдалими для осіннього педикюру.
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Публикация от Педикюр Идеи педикюра Pedicure (@pedicure_nmr)
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Ну що ж, тепер ти знаєш, який педикюр буде модним цієї осені. Не бійся експериментувати. А ми бажаємо тобі приємного походу в салон.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буде модний осінній манікюр 2019.
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