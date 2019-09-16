Модний педикюр на осінь 2019: що зараз у тренді

Думаєш зробити модний педикюр на осінь 2019 і не знаєш, який обрати? Розуміємо, варіантів багато, а завжди хочеться чогось нового та неординарного.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі версії педикюру на осінь 2019. Читай і зберігай.

Модний педикюр на осінь 2019

Класичний френч



Скільки часу б не минуло, а класичний френч завжди буде в моді. Він підійде під будь-який образ. У той же час, він виглядає ненав’язливо та красиво.

Додавай менше зайвого, красуне.

Але якщо не хочеш за основу брати класичний колір, спробуй поекспериментувати.

Однотонний педикюр

Цього року в моді будуть кольори холодного відтінку: темно-синій, ванільний, сіро-блакитний, рудий, м’який персиковий, бордовий, яскраво-червоний, темно-коричневий, темно-смарагдовий.

І, звичайно, з моди не виходять пастельні кольори.

Обери на свій смак.

Тигровий педикюр

Якщо хочеш додати до образу більше сексуальності, спробуй зробити тигровий педикюр.

Прикрашай нігті геометричними формами

Такі експерименти будуть найбільш вдалими для осіннього педикюру.



Ну що ж, тепер ти знаєш, який педикюр буде модним цієї осені. Не бійся експериментувати. А ми бажаємо тобі приємного походу в салон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буде модний осінній манікюр 2019.

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