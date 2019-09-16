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ICTV / Ранок / Модний педикюр на осінь 2019: що зараз у тренді / 16.09.2019 13:24
16.09.2019 13:24
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Модний педикюр на осінь 2019: що зараз у тренді

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Думаєш зробити модний педикюр на осінь 2019 і не знаєш, який обрати? Розуміємо, варіантів багато, а завжди хочеться чогось нового та неординарного.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі версії педикюру на осінь 2019. Читай і зберігай.

Модний педикюр на осінь 2019

Класичний френч


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Публикация от САЛОН КРАСОТЫ ОДЕССА (@zebra_beauty_salon)


Скільки часу б не минуло, а класичний френч завжди буде в моді. Він підійде під будь-який образ. У той же час, він виглядає ненав’язливо та красиво.

Додавай менше зайвого, красуне.

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Але якщо не хочеш за основу брати класичний колір, спробуй поекспериментувати. 

Однотонний педикюр

Цього року в моді будуть кольори холодного відтінку: темно-синій, ванільний, сіро-блакитний, рудий, м’який персиковий, бордовий, яскраво-червоний, темно-коричневий, темно-смарагдовий.

І, звичайно, з моди не виходять пастельні кольори. 

Обери на свій смак.

 


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Публикация от Маникюр Киев  (@nail_masta)


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Публикация от Педикюр Идеи педикюра Pedicure (@pedicure_nmr)

Тигровий педикюр

Якщо хочеш додати до образу більше сексуальності, спробуй зробити тигровий педикюр.

 


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Публикация от Педикюр Идеи педикюра Pedicure (@pedicure_nmr)

Прикрашай нігті геометричними формами

Такі експерименти будуть найбільш вдалими для осіннього педикюру.

 


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Публикация от Педикюр Идеи педикюра Pedicure (@pedicure_nmr)


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Публикация от Педикюр Идеи педикюра Pedicure (@pedicure_nmr)


Ну що ж, тепер ти знаєш, який педикюр буде модним цієї осені. Не бійся експериментувати. А ми бажаємо тобі приємного походу в салон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буде модний осінній манікюр 2019

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Теги: Алла Гичка, мода, педикюр
16.09.2019 13:24
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