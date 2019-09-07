Модний осінній манікюр 2019: головні тренди та ідеї дизайну

Яким буде модний осінній манікюр 2019 року? Пастельні відтінки, які стали хітом цього літа, залишаться актуальними. Втім у новому сезоні трендовими будуть також і насичені винні кольори, оригінальний нейл-арт та традиційні осінні мотиви.
Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку головних манікюрних трендів осені 2019. Дивись та обирай!
Модний манікюр осінь 2019
Мармуровий манікюр
Справжнім відкриттям осені 2019 стане мармуровий манікюр, що імітує структуру натурального каміння в розрізі. Він виглядає лаконічно і, водночас, дуже стильно. Саме тому – буде доречним хоч на роботі, хоч на запальній вечірці.
Відтінок можеш обирати будь-який. Втім найбільш актуальним стане мармуровий манікюр у сірих, бежевих і світло-рожевий тонах, а також – монохромний чорно-білий візерунок.
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Осінні мотиви
Краплі дощу, яскраві парасольки, жовтогаряче листя та стиглі фрукти.
У цьому сезоні осінні мотиви в нейл-арті актуальні, як ніколи.
Такий дизайн легко створить романтичний настрій і стане яскравим акцентом твоїх осінніх образів.
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Чисте золото
Золоті нігтики – один із головних манікюрних трендів нового сезону.
Тож поки дизайнери дають добро – сяй! 🙂
Золотий колір виглядає розкішно та вишукано, та чудово гармоніює з осінньою природою.
А головне – добре виглядає як на довгих, так і на коротких нігтях.
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Перлинки на нігтях
У попередніх сезонах дизайнери наполегливо рекомендували відмовитися від об’ємного декору в манікюрі.
Але цієї осені на модний Олімп виходять перлини на нігтях.
До речі, вони не обов’язково можуть бути перламутровими. Вишукано виглядають також білі та чорні бусини.
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Винні відтінки
Глибокі, теплі й бархатисті. Надзвичайно актуальними восени 2019 року будуть насичені бордові та винні відтінки.
Благородний темно-червоний манікюр доречно виглядатиме як із діловим, так і з романтичним луком.
Причому, в моді як однотонне покриття, так і різноманітні дизайни на базі цих кольорів.
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Публикация от маникюр | педикюр | Пермь (@tori_nails_perm59)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2019.
Аліна Литвиненко
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