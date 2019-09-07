Модний осінній манікюр 2019: головні тренди та ідеї дизайну

Яким буде модний осінній манікюр 2019 року? Пастельні відтінки, які стали хітом цього літа, залишаться актуальними. Втім у новому сезоні трендовими будуть також і насичені винні кольори, оригінальний нейл-арт та традиційні осінні мотиви.

Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку головних манікюрних трендів осені 2019. Дивись та обирай!

Модний манікюр осінь 2019

Мармуровий манікюр

Справжнім відкриттям осені 2019 стане мармуровий манікюр, що імітує структуру натурального каміння в розрізі. Він виглядає лаконічно і, водночас, дуже стильно. Саме тому – буде доречним хоч на роботі, хоч на запальній вечірці.

Відтінок можеш обирати будь-який. Втім найбільш актуальним стане мармуровий манікюр у сірих, бежевих і світло-рожевий тонах, а також – монохромний чорно-білий візерунок.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@zhenya__borisova) 31 Авг 2019 в 6:33 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Классический маникюр (@rahila_nails) 8 Окт 2018 в 3:01 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Тюмень (@lena_nail_72) 5 Сен 2019 в 2:53 PDT

Осінні мотиви

Краплі дощу, яскраві парасольки, жовтогаряче листя та стиглі фрукти.

У цьому сезоні осінні мотиви в нейл-арті актуальні, як ніколи.

Такий дизайн легко створить романтичний настрій і стане яскравим акцентом твоїх осінніх образів.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лидия Фишер (@lidia_nail.art_nsk) 6 Окт 2018 в 8:14 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Коваленко (@lovestorry_nails_ast) 29 Сен 2018 в 10:40 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лидия Фишер (@lidia_nail.art_nsk) 16 Сен 2018 в 8:52 PDT

Чисте золото

Золоті нігтики – один із головних манікюрних трендів нового сезону.

Тож поки дизайнери дають добро – сяй! 🙂

Золотий колір виглядає розкішно та вишукано, та чудово гармоніює з осінньою природою.

А головне – добре виглядає як на довгих, так і на коротких нігтях.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ногти (@new_nail_ideas) 9 Июн 2019 в 10:40 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@victoria_salivon) 20 Сен 2018 в 12:05 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ГЕЛЬ-ЛАК ЧЕЛЯБИНСК (@vally_nail) 6 Янв 2019 в 7:15 PST

Перлинки на нігтях

У попередніх сезонах дизайнери наполегливо рекомендували відмовитися від об’ємного декору в манікюрі.

Але цієї осені на модний Олімп виходять перлини на нігтях.

До речі, вони не обов’язково можуть бути перламутровими. Вишукано виглядають також білі та чорні бусини.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AlionaZhgenti (@aliona_zhgenti) 30 Авг 2019 в 8:56 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюрное наслаждение (@manicure_yourself) 30 Авг 2019 в 8:02 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИРКУТСК (@rossse_nailsss) 14 Авг 2019 в 12:35 PDT

Винні відтінки

Глибокі, теплі й бархатисті. Надзвичайно актуальними восени 2019 року будуть насичені бордові та винні відтінки.

Благородний темно-червоний манікюр доречно виглядатиме як із діловим, так і з романтичним луком.

Причому, в моді як однотонне покриття, так і різноманітні дизайни на базі цих кольорів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2019.

Аліна Литвиненко

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