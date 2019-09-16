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ICTV / Ранок / Как попросить начальника о повышении и не услышать отказ: советы рекрутера / 16.09.2019 13:45
16.09.2019 13:45
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Как попросить начальника о повышении и не услышать отказ: советы рекрутера

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Как правильно просить начальство о повышении зарплаты? Утро в Большом Городе вместе с рекрутером Аленой Яковлевой подготовило для тебя важные советы.

Ты трудишься, как пчелка, с каждым днём выполняя всё больше и больше обязанностей, но руководство не спешит порадовать новостью о повышении заработной платы?

Возможно, пришло время брать инициативу в свои руки.

Однако не стоит бежать к руководству прямо сейчас. К разговору о повышении стоит серьёзно подготовиться.

Как правильно просить о повышении – 4 шага к мечте

По словам генерального менеджера рекрутинговой компании Алены Яковлевой, к начальнику нужно приходить не с просьбой, а с конкретными результатами и решениями.

бізнесвумен

При этом, важно поэтапно пройти 4 основных шага.

Шаг 1

Подойти к начальнику и спросить: хорошо ли я справляюсь со своей работой? Здесь важно получить подтверждение. Это первый этап.

Шаг 2

Если руководитель подтвердит, нужно спросить: А я могу делать что-то ещё, чтобы зарабатывать больше и быть более полезным компании?

Шаг 3

Приходить нужно с готовыми идеями – рассказать начальнику, чем именно вы можете быть полезны для развития предприятия.

При этом, важно говорить не о том, чего вы хотите, а о том, что вы дали фирме, чем полезны, и как вашей работой компания улучшает продукт или услугу.

Шаг 4

Только после этого можно спрашивать: Как изменится мой финансовый доход в связи с тем, что я буду брать на себя больше ответственности?

И ещё несколько секретов…

гривні фото

1. Не стоит подходить к начальнику с просьбой о прибавке утром. В это время ты в наибольшей степени рискуешь получить отказ, так как в первой половине дня обычно больше всего работы, и шефу может быть банально не до тебя. Также не стоит затрагивать тему повышения, если компания переживает сезонный спад.

2. Важно подобрать подходящее место для разговора с шефом. Лучше всего, если это будет его кабинет: на своей территории начальник достаточно расслаблен и более склонен дать положительный ответ.

3. Следи за позой и жестами. Ни в коем случае не скрещивай руки или ноги. Придерживайся открытой позы! Сиди ровно и спокойно, улыбайся – и обязательно смотри своему визави в глаза.

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4. Забудь о “наверное” и “мне кажется”. Избегай слов, которые выдадут твою неуверенность в себе.

5. Ни в коем случае не ставь ультиматумов. Ведь на твое категоричное «Если не повысите – уволюсь», начальник может ответить: «Увольняйся».

P.S. Кто стучится – тому обязательно откроют. Так что даже если ты получишь отказ – это не повод отчаиваться. Обязательно спроси о причинах такого ответа, узнай, как исправить ситуацию и уточни, когда можно вернуться к этому разговору. И будет тебе счастье 🙂

Напомним, ранее мы рассказывали, как недобросовестные работодатели берут украинцев в рабство.

Алина Литвиненко

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Теги: Аліна Литвиненко, психологія
16.09.2019 13:45
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