Модні пальто на осінь 2019: головні тренди

Як обрати модне жіноче пальто на осінь 2019? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе актуальні тренди та найкращі моделі. Дивись і обирай!

Модні жіночі пальто осінь 2019

Пальто з квітами

Яскраві та жіночні – цієї осені дизайнери пропонують відмовитися від похмурої класики на користь ніжних квіткових принтів.

Тож якщо хочеш бути в центрі уваги – сміливо обирай пальто з флористичними мотивами.

Навіть якщо на вулиці буде дощова погода, вони створять літній настрій тобі та всім навколо. А отже – щасливі посмішки забезпечені 🙂



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БРЕНДОВЫЕ ВЕЩИ ИЗ ИТАЛИИ (@lux_italy_brend) 4 Фев 2019 в 7:56 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дизайнерская женская одежда (@yuko_style) 31 Июл 2019 в 1:28 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШОУРУМ Ejevika Fashion (@ejevika_fashion) 15 Окт 2017 в 1:24 PDT

Пальто в клітинку

Жіноче пальто в клітинку – справжній must-have цієї осені.

Причому, в моді клітинка всіх можливих кольорів і розмірів! Такий принт виглядає досить класично, і водночас суперстильно.

Та якщо вирішиш зупинитися саме на пальто в клітинку – пам’ятай: воно має стати головним акцентом твого образу. Тож аксесуари підбирай до нього стримані та лаконічні.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Костюмы платья брюки (@odezhdarf) 9 Сен 2019 в 4:18 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТВОЯ ОНЛАЙН ПОДРУГА (@stula_ksenia) 27 Мар 2019 в 12:12 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 8FRIDAYS (@8fridays) 21 Апр 2019 в 10:44 PDT

Міді та максі

Чим довше, тим краще! У моді фасони пальто, які доходять до щиколотки або навіть сягають підлоги.

Такі моделі виглядають дуже вишукано. Втім носити їх можна не лише з сукнями та підборами.

Спробуй вдягнути максі-пальто з кросівками та рваними джинсами – і отримаєш свіжий та енергійний лук.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Bairak (@vitalina_bairak) 9 Сен 2019 в 8:36 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШОУРУМ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (@luna.shop.msk) 26 Авг 2019 в 10:50 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CHUVSTVOVAT’ (@feel.ru) 7 Сен 2019 в 11:39 PDT

Пальто-кейп

Пальто-кейп – незамінна річ для тих, хто хоче бути на піку моди.

Що таке кейп? Це накидка, яка нагадує пончо, але має прорізи для рук та часто застібається на шиї.

Кейп – надзвичайно універсальна річ: вона ідеально пасує як до ніжних суконь, так і до рваних джинсів.

Втім на дуже холодну походу кейп не підійде. Тож такий варіант можна обирати, якщо їздиш на авто або маєш у гардеробі і більш теплий осінній одяг.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Bairak (@vitalina_bairak) 12 Авг 2019 в 4:20 PDT

Пальто оверсайз

Жіночі пальто оверсайз уже кілька сезонів не покидають модного олімпу. Вони залишаються в тренді і восени 2019.

Незважаючи на певену грубість (а може, якраз завдяки їй), така модель має властивість підкреслювати жіночу тендітність і ніжність.

А головне, пальто оверсайз зовсім не сковує рухів, що робить його чудовим вибором для активних та впевнених у собі дівчат.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОТКРОЮ МИР ALIEXPRESS (@katyamood) 10 Сен 2019 в 3:00 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда.Обувь. Аксессуары (@odezhda.bestija1) 8 Фев 2019 в 1:55 PST



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПАЛЬТО BY ULYASHOVA (@ulyashovacom) 7 Сен 2019 в 1:40 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2019.

Аліна Литвиненко