Модні пальто на осінь 2019: головні тренди

Як обрати модне жіноче пальто на осінь 2019? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе актуальні тренди та найкращі моделі. Дивись і обирай!
Модні жіночі пальто осінь 2019
Пальто з квітами
Яскраві та жіночні – цієї осені дизайнери пропонують відмовитися від похмурої класики на користь ніжних квіткових принтів.
Тож якщо хочеш бути в центрі уваги – сміливо обирай пальто з флористичними мотивами.
Навіть якщо на вулиці буде дощова погода, вони створять літній настрій тобі та всім навколо. А отже – щасливі посмішки забезпечені 🙂
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Пальто в клітинку
Жіноче пальто в клітинку – справжній must-have цієї осені.
Причому, в моді клітинка всіх можливих кольорів і розмірів! Такий принт виглядає досить класично, і водночас суперстильно.
Та якщо вирішиш зупинитися саме на пальто в клітинку – пам’ятай: воно має стати головним акцентом твого образу. Тож аксесуари підбирай до нього стримані та лаконічні.
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Міді та максі
Чим довше, тим краще! У моді фасони пальто, які доходять до щиколотки або навіть сягають підлоги.
Такі моделі виглядають дуже вишукано. Втім носити їх можна не лише з сукнями та підборами.
Спробуй вдягнути максі-пальто з кросівками та рваними джинсами – і отримаєш свіжий та енергійний лук.
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Пальто-кейп
Пальто-кейп – незамінна річ для тих, хто хоче бути на піку моди.
Що таке кейп? Це накидка, яка нагадує пончо, але має прорізи для рук та часто застібається на шиї.Також по темі: Сумки на осінь 2019: головні модні тренди сезону Модний осінній манікюр 2019: головні тренди та ідеї дизайну Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото)
Кейп – надзвичайно універсальна річ: вона ідеально пасує як до ніжних суконь, так і до рваних джинсів.
Втім на дуже холодну походу кейп не підійде. Тож такий варіант можна обирати, якщо їздиш на авто або маєш у гардеробі і більш теплий осінній одяг.
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Пальто оверсайз
Жіночі пальто оверсайз уже кілька сезонів не покидають модного олімпу. Вони залишаються в тренді і восени 2019.
Незважаючи на певену грубість (а може, якраз завдяки їй), така модель має властивість підкреслювати жіночу тендітність і ніжність.
А головне, пальто оверсайз зовсім не сковує рухів, що робить його чудовим вибором для активних та впевнених у собі дівчат.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2019.
Аліна Литвиненко
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