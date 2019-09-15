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ICTV / Ранок / Модні пальто на осінь 2019: головні тренди / 15.09.2019 10:14
15.09.2019 10:14
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Модні пальто на осінь 2019: головні тренди

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Як обрати модне жіноче пальто на осінь 2019? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе актуальні тренди та найкращі моделі. Дивись і обирай!

Модні жіночі пальто осінь 2019

Пальто з квітами

Яскраві та жіночні – цієї осені дизайнери пропонують відмовитися від похмурої класики на користь ніжних квіткових принтів.

Тож якщо хочеш бути в центрі уваги – сміливо обирай пальто з флористичними мотивами.

Навіть якщо на вулиці буде дощова погода, вони створять літній настрій тобі та всім навколо. А отже – щасливі посмішки забезпечені 🙂


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Пальто в клітинку

Жіноче пальто в клітинку – справжній must-have цієї осені.

Причому, в моді клітинка всіх можливих кольорів і розмірів! Такий принт виглядає досить класично, і водночас суперстильно.

Та якщо вирішиш зупинитися саме на пальто в клітинку – пам’ятай: воно має стати головним акцентом твого образу. Тож аксесуари підбирай до нього стримані та лаконічні.


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Міді та максі

Чим довше, тим краще! У моді фасони пальто, які доходять до щиколотки або навіть сягають підлоги.

Такі моделі виглядають дуже вишукано. Втім носити їх можна не лише з сукнями та підборами.

Спробуй вдягнути максі-пальто з кросівками та рваними джинсами – і отримаєш свіжий та енергійний лук.


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Публикация от Viktoria Bairak (@vitalina_bairak)


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Публикация от ШОУРУМ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (@luna.shop.msk)


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Публикация от CHUVSTVOVAT’ (@feel.ru)

Пальто-кейп

Пальто-кейп – незамінна річ для тих, хто хоче бути на піку моди.

Що таке кейп? Це накидка, яка нагадує пончо, але має прорізи для рук та часто застібається на шиї.

Також по темі: Сумки на осінь 2019: головні модні тренди сезону Модний осінній манікюр 2019: головні тренди та ідеї дизайну Зачіски на кожен день, які можна зробити самостійно (Фото)

Кейп – надзвичайно універсальна річ: вона ідеально пасує як до ніжних суконь, так і до рваних джинсів.

Втім на дуже холодну походу кейп не підійде. Тож такий варіант можна обирати, якщо їздиш на авто або маєш у гардеробі і більш теплий осінній одяг.


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Публикация от AN.DI.SHOP || ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (@an.di.shop)


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Публикация от Viktoria Bairak (@vitalina_bairak)


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Пальто оверсайз

Жіночі пальто оверсайз уже кілька сезонів не покидають модного олімпу. Вони залишаються в тренді і восени 2019.

Незважаючи на певену грубість (а може, якраз завдяки їй), така модель має властивість підкреслювати жіночу тендітність і ніжність.

А головне, пальто оверсайз зовсім не сковує рухів, що робить його чудовим вибором для активних та впевнених у собі дівчат.


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Публикация от ОТКРОЮ МИР ALIEXPRESS (@katyamood)


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Публикация от Одежда.Обувь. Аксессуары (@odezhda.bestija1)


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Публикация от ПАЛЬТО BY ULYASHOVA (@ulyashovacom)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2019.

Аліна Литвиненко

Теги: Аліна Литвиненко, модні тренди
15.09.2019 10:14
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