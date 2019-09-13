Як українці допомагають жителям Еквадору вирішувати проблеми

Українці є всюди, навіть до Еквадору дісталися.
Маленька країна, де є все – і гори, і океан, і непрохідні джунглі, а ще її перетинає екватор, через цю особливість її назвали Еквадор.
Саме туди 6 років тому переїхала наша землячка Алла зі Слов’янська.
За шість років Аллі довелося пережити багато пригод в Еквадорі і про одну з найяскравіших вона розказала нам.Також по темі: Зарплати, ціни на одяг та техніку: українка розповіла про життя в Еквадорі
А саме про боротьбу з національною електричною компанією, яка захотіла встановити високовольтну лінію передачі струму між горою, що осипається, і житловими будинками.
В Еквадорі перед тим, як втілити будь-який соціально-значимий проект, з місцевими жителями проводять збори, їх ще часто називають соціалізацією.
Зазвичай, людей заздалегідь знайомлять з усіма деталями запланованого проекту.
Національна електрична компанія містян також зібрала. А ось до подробиць проекту вирішила не вдаватися. Та і саме зібрання було схоже на збір таємного кола посвячених.
Гордих українців дивна поведінка представників НЕК насторожила і вони вирішили боротися з цією ситуацією.
Як наші допомагають вирішувати проблеми місцевих жителів, дивіться в сюжеті Анни Мещерякової.
P.S. Одяг ведучої Юлії Зорій від шоу-руму VMMA
Сайт: www.vmma.com.ua
Нагадаємо, раніше ми писали, чи безпечно в Еквадорі для туристів.
Головне фото: Diego Gavilanez / Unsplash
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