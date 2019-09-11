Місячний календар на вересень 2019: список сприятливих дат

Місячний календар на вересень 2019 стане тобі в нагоді. Адже саме тут ти знайдеш список сприятливих дат і зможеш вдало розпланувати свій час.

Ранок у Великому Місті робить усе, щоб задовольнити твої бажання. Тож читай і занотовуй, коли і що потрібно зробити.

Місячний календар на вересень 2019

Сприятливі дні

11 вересня: цей день добре підходить тим, хто піклується про стан своєї шкіри.

Добре було б саме в цей день провести кілька косметичних процедур, а ще – сходити у басейн або лазню.

12 та 13 вересня: у ці дні намагайся не нервувати. Більше відпочивай та насолоджуйся природою.

Якщо ти займаєшся у спортзалі, не варто надто перенавантажуватись. Можна легко отримати травму.

14 вересня: у цей день ти відчуєш незвичайний приплив енергії. Бажано її направити у правильне русло.

Займися тим, що давно відкладаєш у дальній куток. Якщо плануєш відкрити власний бізнес, то це якраз найбільш вдалий час.

17-18 вересня: зроби очищувальні маски для обличчя та шкіри. Сплануй поїздку на відпочинок.

А ще покупки, зроблені в ці дні, обіцяють бути вдалими.

19-20 вересня: хороший час для маніпуляцій із волоссям. Твоя зовнішність вимагає змін? Так зроби їх нарешті.

До того ж, слідкуй за тим, як ти спиш та сидиш. Хребет зараз потребує твоєї особливої уваги.

24-25 вересня: займися ремонтом речей, які вже давно думаєш полагодити.

Також по темі: Гороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня 2019 – що обіцяють зірки Любовний гороскоп на вересень 2019: на кого чекають нові знайомства Місячний календар риболовлі на вересень 2019: сприятливі та несприятливі дні

А після того рекомендуємо сходити в спортзал і позбутися поганих емоцій.

26 вересня: у цей день добре робити маски та пілінги для тіла й обличчя.

Не рекомендовано в цей день відвідувати перукарню, але це цілком вдалий час, щоб поповнити гардероб новими речами.

Вони принесуть тобі святковий настрій.

27 вересня: запроси друзів та влаштуйте посиденьки. Прийшов час трохи розслабитись.

28-29 вересня: запишись на йогу або танці. Це вдалий час, щоб відкрити для себе щось нове.

Але не надто піддавайся спокусам, краще втриматись від величезних витрат.

Тепер ти знаєш, які дати у вересні 2019 року найбільш сприятливі. Плануй свій час з користю і користуйся нашими порадами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі у вересні 2019.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.