Гороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня 2019 – що обіцяють зірки

Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку з 9 по 15 вересня 2019 року. Ранок у Великому Місті розкаже тобі, що пророкують зірки.

Гороскоп з 9 по 15 вересня

Гороскоп для Овнів

Цей тиждень – ідеальний період для нових починань, особливо в професійній сфері.

Однак щоб відбулися позитивні зрушення, ти маєш взяти всю відповідальність за зміни на себе.

А от від сторонньої допомоги поки що краще відмовитися: приймай поради тільки від тих, кому ти справді довіряєш.

Гороскоп для Тельців

На початку тижня зірки пророкують тобі цікаві знайомства, які відкриють нові перспективи та доступ до важливої інформації.

У четвер, п’ятницю та суботу краще зменшити ділову активність та присвятити час хобі та відпочинку.

А от неділя стане дуже успішним днем – тобі щаститиме геть в усьому!

Гороскоп для Близнюків

Цього тижня тобі доведеться зробити серйозний життєвий вибір. Саме від нього залежить, чи вдасться досягти того, про що ти так давно мрієш.

Щоб не помилитися у виборі – уважно слухай не поради інших, а свій внутрішній голос. Цього разу інтуїція точно не підведе.

Гороскоп для Раків

Раки цього тижня відчують нервове напруження, яке може стати причиною конфліктів із близькими та колегами.

Щоб цього уникнути, зірки радять сконцентруватися на собі та зайнятися самоаналізом.

Зменшити стрес і роздратування допоможе басейн або медитація.

Гороскоп для Левів

Не бійся ризикувати і пробувати нове. Адже цього тижня успіх залежить саме від твоєї активності та ініціативності.

Можливо, не все задумане вийде з першого разу. Але не кидай своїх спроб: кожна помилка наближатиме тебе до омріяної цілі.

Гороскоп для Дів

На Дів чекає доволі позитивний тиждень. Втім це стосується лише тих проектів, які вже давно і успішно існують.

А от нових справ краще поки що не починати. Якщо є можливість, відклади їх хоча б до наступного понеділка.

З 9 по 15 вересня намагайся якомога менше ділитися своїми планами.

Адже цього тижня вони будуть нестабільні та можуть будь-коли змінитись.

Гороскоп для Терезів

Терези відчують небувалий приплив енергії. От тільки зірки радять спрямувати її не в роботу, а в сімейні справи.

Приділи час рідним та зроби нарешті те, що так давно відкладаєш. У п’ятницю, 13 вересня, Терези будуть особливо чутливими.

Тож у цей день намагайся уникати конфліктів та не призначай важливих справ.

Гороскоп для Скорпіонів

Цього тижня Скорпіни відчують неабияке творче натхнення. Не руби його на корню!

Адже саме це допоможе тобі знайти нестандартне вирішення складного питання та успішно впоратися з важкими завданнями на роботі.

А от юним красуням небесні світила пророкують романтичне знайомство. Тож не варто сидіти вдома!

Гороскоп для Стрільців

Вірити на слово – не дуже хороша ідея. Особливо – цього тижня. Адже через це ти можеш опинитися в не дуже приємній ситуації.

Також по темі: Магнітні бурі у вересні 2019 – календар небезпечних дат Календар стрижок на вересень 2019 | сприятливі дні Місячний календар риболовлі на вересень 2019: сприятливі та несприятливі дні

Аби уникнути проблем – уважно все перевіряй та вимагай документального підтвердження всіх важливих даних.

Важливі справи краще відкласти до вихідних. Але якщо це неможливо – плануй їх на вівторок.

Гороскоп для Козерогів

Другий тиждень осені чудово підійде для вирішення накопичених проблем – як на роботі, так і в особистому житті.

Відкриються нові можливості для кар’єрного та фінансового росту.

Тож уважно слідкуй за трендами, щоб не впустити свій шанс.

Гороскоп для Водоліїв

Водоліям варто звернути увагу на власне здоров’я. Надмірна напруга може негативно позначитися на самопочутті.

Тож зменшуй навантаження, обмежуй шкідливу їжу, балуй себе ароматерапією та теплою ванною.

Одним словом, бережи душевну рівновагу всіма можливими способами.

Гороскоп для Риб

У першій половині тижня Риб буде тягнути на необдумані вчинки.

Не піддавайся на цю провокацію та спробуй уникнути ризику: він тобі зараз ні до чого.

У середу та четверг можуть відбутися не дуже приємні зміни в особистому життя.

Але не поспішай ображатися чи рвати стосунки.

Адже вже на початку наступного тижня ти по-новому поглянеш на ситуацію – і особисті справи відразу підуть вгору.

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на вересень 2019

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.