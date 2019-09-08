Любовний гороскоп на вересень 2019: на кого чекають нові знайомства

Любовний гороскоп на вересень 2019 року – що чекає на кожен знак Зодіаку в перший місяць осені.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найцікавіше. Шукай себе нижче в матеріалі.

Любовний гороскоп на вересень 2019 року

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо тобі не вистачає уваги від коханої людини, постійно виникають конфлікти на рівному місці – просто поглянь на це з іншого боку.

Мабуть, це дзвіночок зверху і варто выдверто поговорити з про те, що турбує.

А як нічого не виходить, то не бійся почати все з початку.

Зазвичай за поганим партнером приходить кращий.

А для тих, хто в активному пошуку – не забувайте, що кохання рідко саме приходить до хати.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У цьому місяці на тебе чекає кохання. Імовірно, що знайдеш його прямісінько на роботі. Стосунки будуть розвиватися швидкими темпами.

Але не варто відразу з головою поринати в кохання, воно може виявитись не справжнім.

І ще, цього місяця тебе будуть обсипати компліментами. Готуйся 🙂

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Не закривайся від інших. Особливо, якщо з тобою хочуть познайомитись. Можливо, серед них знайдеться та людина, яка підкорить твоє серце.

Якщо ти вже в стосунках, не забувай, що над ними мають працювати обоє. Тож наберися терпіння.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ох, Раки, ви такі невгамовні. Визначтесь, нарешті, чого ви хочете від коханої людини, і чи потрібні вам стосунки взагалі. Головне – не затягуйте.

Подумайте – і говоріть прямо. Цей місяць може стати для вас вирішальним. А під кінець вересня ви будете спокійні.

Будь-яке прийняте рішення буде правильним. Воно, власне, і приведе вас до щастя.

А ті, хто зараз в активному пошуку – не поспішайте. Придивляйтесь до інших, але не варто заводити легкі та короткі стосунки. Вони навряд чи будуть мати щасливий кінець.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Не тисни на кохану людину, дай трохи видихнути.

Особистий простір потрібен кожному, ми переконані, що й ти його потребуєш. Час, проведений наодинці, іноді дуже зближує.

А якщо ти лише шукаєш своє кохання, то знай – воно дуже близько.

Діва (24 серпня – 22 вересня)

Не розслабляйся, навіть якщо тобі здається, що все вже на гачку.

Якщо ти перестанеш проявляти увагу до коханої людини, почуття будуть вгасати. А це зараз тобі точно не треба.

Діви, які ще не в парі, цього місяця будуть мати багато уваги від протилежної статі.

Терези (23 вересня – 23 жовтня)

Довіряй, але перевіряй. Не поспішай робити висновки після першого знайомства.

А Терезів, які в стосунках, чекає пробудження пристрасті. Вам же цього не вистачало?!

Скорпіон (24 жовтня – 24 листопада)

Скорпіони, у вас усе буде добре. Вашим стосункам нічого не загрожує, але тільки якщо будете продовжувати над ними працювати.

І ще, цього місяця тобі треба поговорити віч-на-віч з коханою людиною.

Договорюй те, що давно хочеш сказати. Вересень дає тобі величезні можливості вирішити всі проблеми.

Іншим Скорпіонам, які поки без пари, треба займатися собою. Кохання почекає, поки ви будете вдосконалюватись.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Шановний Стрілець, схоже, ти не поспішаєш у пошуку пари.

І правильно робиш, бо незабаром познайомишся з людиною, від якої ти будеш у захваті. Головне – дочекайся.

Закоханим Стрільцям треба розібратися в стосунках. І ще, менше критикуйте людину, яку самі обрали собі в пару.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги, ви будете щасливі, як не крути. Спробуйте розслабитися в стосунках.

Не треба забігати наперед і хвилюватися за те, що буде в майбутньому.

Знайомтесь, відпочивайте, спілкуйтесь – це те, що вам потрібно.

Аби не виникало проблем у стосунках, треба навчитись слухати і входити у їхнє становище.

Ми всі різні, а ідеальних людей – точно не буває.

Самотнім Козерогам рекомендуємо не поспішати і добре придивлятись до тих, хто подобається. Перше враження виявитися оманливим.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Кохання вже не за горами. У вересні будете отримувати багато компліментів, будуть нові знайомства, хоч і не всі приємні.

Що ж стосується Водоліїв, які в парі, то вам не потрібно хвилюватися. Гармонія, взаєморозуміння та кохання – це все ви маєте.

Але все ж варто подумати, як стосунки перенести на сходинку вище.

Риби (21 лютого – 20 березня)

У вересні вам будуть давати багато порад. Люди, у яких «розв’язаний язик», завжди хочуть влізти в чужі стосунки.

Тому вам потрібно думати власною голою і самостійно вирішувати питання, які стосуються кохання.

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До того ж, зірки радять не розповідати всім про особисте. Це може стати приводом для чуток.

Самотніх Риб у вересні чекають романтичні вечори, які можуть перетворитися на справжнісінький, наповнений пристрастю роман.

Тепер ти знаєш свій гороскоп кохання на вересень 2019 року. Переходь на інші наші матеріали, там не менш цікаво.

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