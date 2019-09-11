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ICTV / Ранок / Головне свято в Марокко – фільм жахів для українців. Чому? / 11.09.2019 12:19
11.09.2019 12:19
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Головне свято в Марокко – фільм жахів для українців. Чому?

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Марокко – справжня арабська казка, принаймні так пишуть в інтернеті. Чи є в цих словах правда, розповіла українка, яка останні чотири роки живе в Марокко.

Курбан-байрам – одне з найголовніших мусульманських свят. Жителі чекають його цілий рік, а святкують кілька днів.

Як святкують Курбан-байрам у Марокко

Курбан-байрам ще називають святом жертвоприношення. У Марокко найчастіше в жертву приносять баранів.

Українка Єлизавета розповідає, що за кілька днів до свята їх возять по всій країні в абсолютно різних видах транспорту.

Курбан-Байрам не можна пропустити. Єлизавета каже, що в якому б місті не знаходилися марокканці, у святкові дні вони обов’язково приїжджають додому, аби зустріти його в родинному колі.

– Свято починається з того, що марокканці одягають святковий одяг і йдуть на площу, щоб помолитися, і лише після проповіді можна починати жертвоприношення і святкування, – розповіла українка.

Найчастіше під час Курбан-байраму забивають баранів, іноді корів, кіз, верблюдів або ж овець. Головна умова – жертва повинна бути здоровою і не мати недоліків.

Наприклад, якщо відсутні зуби, то вже не підходить.

Одне з головних правил святкового жертвоприношення – тварину не можна різати у присутності інших тварин.

Вважається, що ті почнуть боятися і нервувати.

Ділитися м’ясом треба теж за правилами: одну частину віддати бідним, другу родичам, а вже третю лишити собі.

До речі, їсти м’ясо можна лише на 2-й день свята.

– Коли я вперше побачила, як святкують Курбан-байрам у Марокко, була шокована. Атмосфера нагадувала фільм жахів: кров на дорозі, дим та обабіч доріг виглядають голови баранів, – поділилась українка.

Кров, відрізані голови баранів і нагодовані всі бідняки – так виглядає головне свято мусульман.

Також по темі: Емігрантка розвінчала поширені міфи про Марокко Шотландці роблять шокуючі речі в церкві і на кладовищі Українська емігрантка розповіла несподівані факти про Марокко

Ми, українці, можемо не розуміти деяких традицій, але цілком ймовірно, що наші Великдень і Різдво – теж щось дивне для марокканців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Марокко принято запізнюватись

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Теги: Анна Мещерякова, емігранти, марокко
11.09.2019 12:19
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