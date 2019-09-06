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ICTV / Ранок / GREENCHALLENGE: долучайся до флешмобу і рятуй планету разом із зірками / 06.09.2019 16:08
06.09.2019 16:08
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GREENCHALLENGE: долучайся до флешмобу і рятуй планету разом із зірками

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GREENCHALLENGE – флешмоб, покликаний врятувати планету.

Планета вмирає! Сміттєвий континент у тихому океані, масова  вирубка лісів, небезпечні викиди в повітря,  використання вичерпних ресурсів, які Земля не встигає відновлювати.

Це все реальність, а не фільм жахів. За прогнозами вчених, у нас є близько 10 років на зміни. Інакше, до 2050 року ми можемо прийти в точку «неповернення». Тоді врятувати Землю вже не вдасться.

Світові корпорації масово занепокоїлися питанням екології. У своєму виробництві вони переходять на енергію з відновлювальних джерел. Активно займаються переробкою власних відходів. Влаштовують масштабні кампанії по збереженню довкілля.

Також по темі: Людство самостійно знищує планету: як запобігти екологічній катастрофі? Екологи б’ють на сполох: вода з Дніпра може спричинити онкологію Крим всихає і перетворюється на зону екологічного лиха

Світові тенденції активно переймають і українські підприємства. Наприклад, агрохолдинг МХП сприяє мінімізації викидів забруднювальних речовин, зокрема парникових газів, знижує  концентрацію забруднювальних речовин у стічних водах та реалізовує проекти для утилізації власних відходів.

І долучитись до порятунку планети може кожен із нас. І на це не потрібно витрачати багато часу чи якісь особливі зусилля і кошти.

Потрібно лише бажання завести кілька корисних звичок та зробити їх частиною свого життя.

Аби показати, що жити екологічно – це просто, компанія за медіа-підтримки телеканалу ICTV організовує флешмоб  #GREENCHALLENGE. Його першим учасником якого став наш ведучий Антон Равицький.

Спостерігайте за експериментом Антона у соціальних мережах нашого каналу. Та стежте, як за 21 день Антон буде намагатись виховати у собі звичку жити екологічно.

Коментуйте, діліться власним прикладом та рекомендаціями в мережах – та обов’язково ставте відповідний хештег. І ви зможете не просто зробити планету краще, а ще й отримаєте шанс потрапити на подію, на якій зберуться кращі блогери країни.

Всі умови – у соцмережах: Instagram та Facebook.

Прийми рішення на користь природи!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сортування сміття стає українським трендом.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Антон Равицький, екологія, флешмоб
06.09.2019 16:08
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