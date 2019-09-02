Как идеально выглядеть после 40 лет: советы имиджмейкера

Как молодо и стильно выглядеть после 40 лет – рассказала имиджмейкер Мария Пион.
Женщины после 40 часто теряются в выборе: что же надеть такого, чтобы выглядеть стильно, и при этом – не вульгарно? Как накраситься и какой прическе отдать предпочтение?
Утро в Большом Городе разбиралось в нюансах идеального внешнего вида для женщин после 40 вместе с имиджмейкером и фешн-блогером Марией Пион.
Как идеально выглядеть после 40 лет?
Гардероб
- Женщине после 40 лет очень легко выглядеть «дешево», поэтому все манипуляции со внешностью должны быть направлены на то, чтобы стать элегантнее.
- Избегайте сочетания большого количество цветов в одежде. Ваш гардероб после 40 должен состоять из трех основных цветов. Аксессуары лучше выбрать лаконичные и не цветные, особенно в дневной период.
- Избегайте глубокого декольте и открытых рук. Топы должны прикрывать плечо, а в идеале – и часть руки. Никаких маечек, топов на тонких бретелях! Это нужно для того, чтобы рука не выглядела громоздкой и не выдавала возраст.
- Отличным решением станет многослойность верхней части одежды. Когда вы одеваете топ, то сверху обязательно дополняйте его casual-пиджаком или кардиганом. Это немного приподнимает силуэт и скрывает сутулость, которая появляется после 40 лет.
- Избавьтесь от коротких юбок и платьев. Идеальная длина для женщины после 40 –ладонь выше или ниже колена. Никаких макси и никаких мини!
- Женщине после 40 наконец-то можно носить мех и бриллианты! А тем, кто младше – этого делать не стоит. Так что у вас есть отличный повод расширить свой гардероб 🙂
Обувь
- Не отказывайтесь от каблуков! Ножка смотрится более деликатно, если есть подъем хотя бы на 5 сантиметров. С другой стороны, очень высокие шпильки, особенно в сочетании с платформой, смотрятся дешево и вульгарно. Стоит обратить внимание на классические модели, а вот каблук желательно выбирать потолще.
Макияж
- Главная задача – эффективно бороться с возрастными изменениями. В этом возрасте, как правило, ухудшается состояние кожи, появляются морщинки. Поэтому важно выбрать правильный тональный крем, который не будет перегружать кожу. Неправильно подобранная тональная визуально старит лицо, делает его «искусственным».
- Не следует использовать слишком яркую помаду, лучше отдайте предпочтение натуральным оттенкам, которые не будут вульгарно смотреться.
- В макияже глаз избегайте жестких линий и острых стрелок – выбирайте смягченные растушевки. Макияж должен смотреться как можно мягче.
- Многие женщины считают, что узкая бровь открывает взгляд, на самом деле это не так. Лучше, чтобы брови были более натуральными – это сделает вас визуально моложе.
Прическа
- Очень длинные распущенные волосы усугубляют картину возраста. Локоны, которые опускаются более чем на 10 см ниже плеча, чаще всего смотрятся вульгарно. Прямые волосы предпочтительнее, чем легкомысленные кудряшки: они делают образ более стильным.
Напомним, ранее мы рассказывали о секретах красоты Дженнифер Лопес.
Алина Литвиненко
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