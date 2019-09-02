Как идеально выглядеть после 40 лет: советы имиджмейкера

Как молодо и стильно выглядеть после 40 лет – рассказала имиджмейкер Мария Пион.

Женщины после 40 часто теряются в выборе: что же надеть такого, чтобы выглядеть стильно, и при этом – не вульгарно? Как накраситься и какой прическе отдать предпочтение?

Утро в Большом Городе разбиралось в нюансах идеального внешнего вида для женщин после 40 вместе с имиджмейкером и фешн-блогером Марией Пион.

Как идеально выглядеть после 40 лет?

Гардероб

Женщине после 40 лет очень легко выглядеть «дешево», поэтому все манипуляции со внешностью должны быть направлены на то, чтобы стать элегантнее.

Избегайте сочетания большого количество цветов в одежде. Ваш гардероб после 40 должен состоять из трех основных цветов. Аксессуары лучше выбрать лаконичные и не цветные, особенно в дневной период.

Избегайте глубокого декольте и открытых рук. Топы должны прикрывать плечо, а в идеале – и часть руки. Никаких маечек, топов на тонких бретелях! Это нужно для того, чтобы рука не выглядела громоздкой и не выдавала возраст.

Отличным решением станет многослойность верхней части одежды. Когда вы одеваете топ, то сверху обязательно дополняйте его casual-пиджаком или кардиганом. Это немного приподнимает силуэт и скрывает сутулость, которая появляется после 40 лет.

Избавьтесь от коротких юбок и платьев. Идеальная длина для женщины после 40 –ладонь выше или ниже колена. Никаких макси и никаких мини!

Женщине после 40 наконец-то можно носить мех и бриллианты! А тем, кто младше – этого делать не стоит. Так что у вас есть отличный повод расширить свой гардероб 🙂

Обувь

Не отказывайтесь от каблуков! Ножка смотрится более деликатно, если есть подъем хотя бы на 5 сантиметров. С другой стороны, очень высокие шпильки, особенно в сочетании с платформой, смотрятся дешево и вульгарно. Стоит обратить внимание на классические модели, а вот каблук желательно выбирать потолще.

Макияж

Главная задача – эффективно бороться с возрастными изменениями. В этом возрасте, как правило, ухудшается состояние кожи, появляются морщинки. Поэтому важно выбрать правильный тональный крем, который не будет перегружать кожу. Неправильно подобранная тональная визуально старит лицо, делает его «искусственным».

Не следует использовать слишком яркую помаду, лучше отдайте предпочтение натуральным оттенкам, которые не будут вульгарно смотреться.

В макияже глаз избегайте жестких линий и острых стрелок – выбирайте смягченные растушевки. Макияж должен смотреться как можно мягче.

Многие женщины считают, что узкая бровь открывает взгляд, на самом деле это не так. Лучше, чтобы брови были более натуральными – это сделает вас визуально моложе.

Прическа

Очень длинные распущенные волосы усугубляют картину возраста. Локоны, которые опускаются более чем на 10 см ниже плеча, чаще всего смотрятся вульгарно. Прямые волосы предпочтительнее, чем легкомысленные кудряшки: они делают образ более стильным.

Напомним, ранее мы рассказывали о секретах красоты Дженнифер Лопес.

Алина Литвиненко

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