Предмети на вибір і надбавки вчителям: що змінить шкільна реформа?

Індивідуальний навчальний план, рівний доступ до навчання дітей з інвалідністю та надбавки вчителям. Це далеко не всі іновації, які передбачені законопроектом про «Про повну загальну середню освіту». Нині його схвалили у Кабміні та направили на розгляд у Верховну Раду.

Чого очікувати учням, батькам та вчителям? Дізнаєтеся з сюжету Ксенії Богуславської.

Індивідуальний освітній план

Батькам більше не потрібно витрачати гроші на репетиторів. Всьому навчать у школі протягом 12 років. Предмети, які учням подобаються найбільше, вони будуть вивчати поглиблено за індивідуальними освітніми планами. Навіть, якщо навчання відбуватиметься вдома.

«Батьки звертаються із заявою до закладу для побудови індивідуального навчального плану дитини. Цей план фіксує траекторію, за якою розвиватиметься школяр. План пишеться разом педагогом, батьками та учнями, схвалюється педрадою, затверджується керівником закладу», – пояснює міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Свобода вибору предметів

Як запевняють розробники законопроекту, діти також матимуть більше свободи у виборі предметів. Учні з класів однієї паралелі зможуть створювати міжкласні групи – коли на урок з поглибленого вивчення того чи іншого предмету збиратимуться учні з різних класів.

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Позашкільні уроки

Позашкільні уроки також будуть впливати на табель, кажуть експерти.

«Якщо людина десь займається спортом, вивчає англійську мову чи математику, то ці знання також зможуть враховуватися. І людина матиме можливість не проходити відповідні уроки в школі. А отримувати оцінювання своїх знань за підсумками позашкільної освіти», – говорить координатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда.

Домашне навчання

Завдяки індивідуальному навчальному плану учні, які знаходяться на довготривалому лікуванні, будуть отримувати знання в медзакладах. Батьки дітей з інвалідністю зможуть бути асистентами своєї дитини, супроводжувати її під час навчального процесу. А школярі, які з певної причини навчаються дома, отримають більш якісну освіту.

Освіта – українською!

Щодо мовної складової, яка викликала чимало обговорень навіть у сусідніх країнах, у законопроекті про загальну середню освіту деталізували моделі навчання.

«Мовою освітнього процесу – є українська. Не може працювати жоден педагог у школі, який не володіє вільно державною мовою. У підсумку, закінчуючи школу, особа повинна вільно володіти українською мовою, незалежно від того, навчається вона в школі з українською мовою навчання чи в класах, де уроки ведуться мовами меншин чи корінних народів», – говорить Тарас Шамайда.

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