Есть ли смысл для Киева искать компромисс с Москвой?

После перезагрузки власти в Украине у многих появилась надежда на скорое окончание войны. Насколько эти надежды оправданы – разбирался Павел Казарин.

В политической журналистике есть универсальное правило. Отсутствие тем – признак стабильности или застоя.

Нечто подобное было перед вторым Майданом. Огород украинских смыслов был многократно перекопан и прополот.

Основная интрига сводилась к тому, выпустит Янукович Юлию Тимошенко из тюрьмы – или ЕС подпишет Ассоциацию и без ее освобождения.

Властный динозавр четвертый год подряд компенсировал напористостью и размерами туловища отсутствие мозгов. Ничего нового. Ничего удивительного.

А затем случились Майдан и война. Было ощущение, что сдернули условный занавес – и вместо тесного огородика старой повестки открылась целина некопанных смыслов, уходящая в горизонт.

Это поле целиком состояло из золотоносных публицистических жил. Тем для текстов было больше, чем свободного времени.

И в этой новой реальности – к счастью и к сожалению – скучать не приходилось. Затишье сменилось бурей. Застой – штормом. Мир уступил место войне.

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Эта ситуация продолжалась года четыре. За это время страна успела освоить новую реальность.

На смену старым парадигмам пришли новые. Основной корпус смыслов был сформулирован. И к середине 2018-го дефицит тем вновь начал о себе напоминать.

Верный признак все того же застоя. Или стабильности. Кому как ближе.

Впрочем, это продолжалось недолго. Победа Владимира Зеленского вновь выдернула публицистику из застоя.

На смену прежнему дефициту пришло изобилие. Украина отчаянно начала спорить с самой собой о самой себе.

Поводы для текстов не заставили себя ждать. Но у этой новой реальности есть одно важное отличие. Большинство новых тем, оказались не такими уж и новыми. Скорее наоборот.

Политическая публицистика – это разговор с воображаемым собеседником. Эдакий формат заочного спора, в котором идет попытка упорядочить хаос до состояния смыслов.

Сегодня все чаще кажется, что нынешний воображаемый собеседник – это человек примерно из 2016-го года.

Словно мы вновь вернулись в недавнее прошлое – и опять ищем ответы на вопросы трехлетней давности.

Можно ли договориться с Москвой? Кто хочет войну – Кремль или россияне?

Стоит ли защищать культурное пространство административными методами? Торговля и рынок – это только про деньги или про цивилизационное сближение?

Подробнее об этом смотрите в сюжете Павла Казарина.

Напомним, ранее Павел Казарин рассказал, за что нужно поблагодарить Зеленского.

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