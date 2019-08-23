Як повернути від держави гроші за освіту: детальна інструкція

Як отримати податкову знижку та повернути частину витрат на освіту.

Задекларував свої доходи вчасно? Не маєш фінансових зобов’язань перед державою? Маєш право повернути частину зі сплачених податків назад.

Це називається податкова знижка для фізичних осіб. Вона закріплена в Податковому кодексі України.

За минулий рік тільки у столиці таким правом скористалися майже десять тисяч українців. Сумарно на їхні рахунки повернули майже 30 мільйонів гривень.

Як отримати податкову знижку в Україні

Хто має право на податкову знижку?

Держава компенсує частину витрат на іпотечне кредитування, репродуктивне здоров’я, а також, наприклад, переселенцям за оренду житла та інше.

Але найбільшим попитом серед українців користується повернення коштів за навчання. Про це і поговоримо.

Ви можете заплатити за навчання як за себе, так і за члена сім’ї, але першого ступеня споріднення: це батьки, чоловік, дружина та діти, в тому числі усиновлені.

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Вам повернуть частину грошей, якщо ви навчаєтеся в українських закладах загальної та середньої, професійно-технічної та вищої освіти, окрім військових закладів.

А нещодавно цей перелік розширили. Зараз знижка діє і на тих, хто сплачує за дошкульну, шкільну та позашкільну освіту.

І найголовніше – особа, яка сплачує за навчання, має бути офіційно працевлаштована.

Скільки держава повертає грошей за навчання?

«Податкова знижка прив’язана до суми, яку ви заплатили за навчання. Із кожної тисячі гривень, яку ви заплатили за навчання, вам повернуть 180 грн», – пояснює державний експерт директорату з прав людини Міністерства юстиції Дмитро Кузін.

Документи для отримання податкової знижки

Для того, щоб отримати пільги від держави на навчання, варто зробити копію паспорту, ідентифікаційного номеру, довідки про доходи форма 3, договору із закладом освіти, усі квитанції про оплату навчання.

Якщо ви сплачували не за себе, необхідно підготувати документ, наприклад, свідоцтво про народження або про шлюб. А також обов’язково необхідно заповнити податкову декларацію, наголошують в Мінюсти.

«Для отримання податкової знижки за 2018 рік податкову декларацію можна подавати до кінця 2019 року. Тобто, хто хоче скористатися цим правом в цьому році за минулий рік, ще не спізнився і може це зробити», – говорить Дмитро Кузін.

Хто не може скористатися податковою знижкою?

Важливо: норма не поширюється на тих, хто навчається закордоном. Або в Україні на військових кафедрах. Не зможуть скористатися пільгою і приватні підприємці.

Якщо ви не входите у цей список, збирайте необхідні документи, йдіть до податкової інспекції за офіційним місцем реєстрації та отримайте 18% знижку за навчання.

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