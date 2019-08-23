Новозеландка бореться за визнання Голодомору геноцидом в її країні

Новозеландка Рейчел Ролстон випадково дізналася про Голодомор 1932-33 років в Україні. Українська трагедія її настільки вразила, що вона почала робити усе можливе для того, щоб її батьківщина визнала голодомор геноцидом українців.

Жінка ніколи не бачила наше чисте небо, ніколи не дихала українським повітрям, ніколи не гуляла Майданом Незалежності. Рейчел випадково дізналася про Голодомор, але якщо Нова Зеландія визнає цю трагедію геноцидом, дякувати ми будемо саме їй.

Населення усієї Нової Зеландії близько 4,5 мільйонів, в Україні в період 1932-1933 років загинуло, за різними джерелами, від 4 до понад 7 мільйонів чоловіків і хлопчиків, жінок і дівчаток.

Якщо брати останню цифру, то за рік в Україні померло майже вдвічі більше людей, ніж зараз живе у всій Новій Зеландії.

Померли не через війну, не через стихійні лиха, а через жорстокість Сталіна і компанії. Ми, українці, це знаємо і завжди пам’ятаємо.

Новозеландка Рейчел уявити не могла, що подібне можливе, допоки в соцмережі не натрапила на пост про голодомор.

Коли Рейчел відійшла від шоку від прочитаного і побаченого, вона вирішила детальніше вивчити цю тему. На різних інтернет-сайтах всі більше знаходила інформації про Голодомор. Спілкувалася жінка і зі своїми знайомими по цій темі, але виявилося, що більшість новозеландців про геноцид українців нічого не знають.

«Більшість людей сказали мені, що вони нічого не знають, ніколи не бачили, що вони ніколи не читали нічого, не бачили нічого на фейсбуці, в інтернеті про те, що сталося. Мало хто знає, що це був геноцид, ніхто до мене їм цього не говорив», – дивується жінка.

Коли Рейчел Ролстон досліджувала тему Голодомору, вона дізналася, що її Нова Зеландія не входить до списку країн, які визнали трагедію геноцидом української нації.

Щоб це виправити, вона створила петицію на визнання українського голодомору актом геноциду. Ця петиція розміщена на сайті новозеландського парламенту.

Петиція з’явилася на сайті 19 грудня 2018 року, 24 листопада 2019 – це останній день, коли її можна буде підписати. Наразі зібрано 6,5 тисяч підписів. Рейчел дуже сподівається, що ця цифра збільшиться, і закликає людей усього світу приєднатися до тих, хто вже підписав.

Підписати петицію можна ТУТ.



Нагадуємо, раніше ми розповідали, що в Новій Зеландії кажуть про Зеленського.

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