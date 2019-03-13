Українець винайшов унікальний алкоголь і прославився в Новій Зеландії

Українська земля багата на таланти, один із них зараз живе у Новій Зеландії і виробляє алкоголь, від якого не болить голова.

Олександр Киричук 18 років тому переїхав в Нову Зеландію. Його історія – це ідеальний сценарій для фільму, бо вона про емігранта, якого в чужій країні називають кращим із кращих.

Нова Зеландія здавалася йому недосяжним раєм. Але коли чогось дуже хочеться, то не існує перешкод.

Українець створив у Новій Зеландії алкобізнес

Після переїзду у нову країну українець почав виробляти вино, джин, тонік, шоколад без молока та цукру, ароматні парфуми без шкідливих хімікатів, але найголовніша гордість сімейного виробництва – алкоголь. Скільки б не випив, зранку, запевняє одесит, організм не мститься.

Така реакція на напої – не випадковість. Адже виявляється, людський організм теж виробляє алкоголь. За хімічним складом він відрізняється від того, що продають в магазинах.

Але дуже схожий на той, що виготовляє родина Олександра. Разом з дружиною вони винайшли рецепт напоїв, які людський організм сприймає, як щось рідне.

Олександр каже, що після вживання його алкоголю, у крові навіть не збільшується кількість проміле. І це не вигадки, а результати експериментів.

Зазвичай чоловік тричі перевіряє на алкотестері себе та своїх гостей: перед вживанням алкоголю, через дві години після та ще через 4 години.

Вперше пристрій показує нуль, адже людина нічого не пила. І лише, якщо людина п’є протягом двох годин, пристрій може показати якийсь незначний відсоток алкоголю у крові.

Для виробництва українець використовує…

Одесит використовує кришталево чисту воду зі свердловини глибиною у 121 метр. А ще він один з небагатьох, якщо не єдиний, хто виробляє спиртні напої за допомогою обладнання, яке повністю працює на сонячній енергії.

Втім, головна фішка в бочках. Олександр тримає їх просто неба, що, на переконання виробника, не псує продукт, а, навпаки, робить його кращим. Крім того, чоловік винайшов унікальний спосіб обробки.

Одна з японських компаній, яка займається виготовленням унікальних бочок з рідкісного дубу, віддала Олександру одну таку бочку, щоб він обробив її за своїм методом.

Олександр Киричук – один з тих, ким Україна може пишатися.

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