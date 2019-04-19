Нову Зеландію та Україну розділяють тисячі кілометрів, та, попри відстань, про наші гучні президентські вибори знають і там.

Наші земляки – Оля та Олексій майже рік тому переїхали в Окленд. Кажуть, після першого туру в багатьох місцевих ЗМІ згадувалася Україна. Деякі просто повідомляли, що ми обираємо президента, а деякі активно писали про одного з кандидатів.

Що в Новій Зеландії кажуть про Зеленського?

«Більшість новозеландських видань пишуть, що український комік є лідером президентських перегонів. А інші пишуть, що Володимир Зеленський майже став президентом України», – розказала українка Оля.

Зараз, каже Оля, інтерес до України з боку місцевих ЗМІ трохи вщух, ні про нас, ні про наші вибори вже майже не пишуть, та новозеландці все ж таки знають про передвиборчу лихоманку в Україні.

У Новій Зеландії досить велика російська діаспора. Олексій та Оля кажуть, що вихідці з Росії ніяк не можуть змиритися з тим, що Україна – незалежна держава. І вибори в Україні – справа лише українців.

Українці в Новій Зеландії на президентські вибори реагують так само, як українці в Україні. Також активно обговорюють їх у соцмережах і часто, як це відбувається у нас, переходять на особисте.

«Постійні сварки в Фейсбуці вже три тижні не вщухають. Друзі щодня обговорюють і сваряться між собою», – додала Ольга.

Як українці голосують у Новій Зеландії?

Оля та Олексій, хоч і не живуть зараз в Україні, але долею Батьківщини переймаються. Звісно, хотіли віддати свій голос за одного з кандидатів, але це дуже непросто, і, як виявилося, дорого.

«Для того, щоб зараз взяти участь у виборах, мені потрібно дві речі: перше – це австралійська віза. Потрібно буде злітати до Канберри тричі: перший раз – щоб зареєструватися, другий – щоб проголосувати в першому турі, і третій – щоб проголосувати у другому турі. Дільниця розташована в Канберрі – це Австралія. Для того, щоб туди дістатись, на двох нам потрібно від 4 до 5 тисяч доларів», – зізналася героїня.

Українці Нової Зеландії навіть звернулися да посла України, щоб вирішити цю проблему, але марно.

21 квітня 2019 року. Імовірно, ця дата потрапить на сторінки книжок історії. Цьогорічні президентські вибори в Україні дуже напружені, і це передається нашим співвітчизникам навіть за океаном.

Та варто пам’ятати: на цій даті час не зупиняється. І яким буде 22 квітня – залежить не стільки від прізвища президента, скільки від нашої з вами свідомості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українець винайшов унікальний алкоголь.