Як поводитись під час урагану: куди ховатися, аби врятуватися

Штормові попередження ледь не щотижня. Україною цього літа пронеслася негода, яка руйнує будинки, знеструмлює селища та травмує людей. Чого чекати від погоди найближчим часом? Та як вижити під час урагану?

Як поводитись під час буревію

Якщо негода застала на вулиці, тримайтеся якомога далі від легких споруд, будівель, мостів, естакад, ліній електромереж, дерев.

Ніколи не ховайтесь на зупинках транспорту та під рекламними щитами.

Найнадійніші місця, аби сховатися від негоди – підвали, метро та підземні переходи.

Перечекати ураган вдома – правильне рішення. Однак зачиніть усі вікна та не користуйтеся електрикою.

Не поспішайте виходити на вулицю, якщо здається, що небезпека вже минула.

Не намагайтеся самотужки вибратись з-під завалів чи дерев. Так ви можете лише сильніше травмувати себе.

Не виймайте з тіла уламки, які могли застрягти. І не чіпайте постраждалих, які отримали травми.

Перше, що треба зробити, викликати швидку та рятувальників.

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Синоптики найближчим часом очікують погіршення погоди. Щоправда, лише в західних та північних областях. Та попри це панікувати не треба, просто дотримуйтесь порад, вказаних вище.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вижити в палаючому літаку.

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