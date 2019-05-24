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ICTV / Ранок / Що робити під час блискавки: де ховатися та як захиститися / 24.05.2019 13:20

Що робити під час блискавки: де ховатися та як захиститися

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Під час грози треба бути дуже обережним. Сезон тільки розпочався, а в Україні вже є перші жертви блискавки. Вона атакувала людей у різних куточках країни. Що робити, якщо навколо гримить і блискає, та як допомогти оточуючим?

За статистикою, за рік у світі від блискавки гине близько 6 тисяч людей. На Львівщині від удару блискавки помер чоловік. На Кіровоградщині блискавка влучила в дитсадок, у якому перебували діти.

«Ми дуже привабливі для різних електричних явищ, тому що складаємося з води. А вода – це діелектрик», – розповів патофізіолог Віктор Досенко.

Що робити, якщо грім та блискавки застали тебе на вулиці?

  1. Не користуйся мобільним телефоном.
  2. Не ховайся від дощу на зупинках громадського транспорту, адже вони мають металеві предмети.
  3. Сховайся в під’їзд.
  4. Вийми з вух наушники.
  5. Якщо їдеш під час грози на мотоциклі чи велосипеді – краще зупинись і перечекай у закритому приміщенні.
  6. Не ховайся під деревами.

Що робити, якщо блискавка застала вдома?

  1. Вимкни всі електроприлади.
  2. Закрий вікна.
  3. Не користуйся системою водопостачання.
  4. Не виходь на двір.
  5. Не виходь на балкон.

Що робити, якщо когось уразила блискавка?

  1. Якщо немає блискавки, забери постраждалого з місця ураження.
  2. Перевір наявність свідомості та дихання.
  3. Якщо є дихання, то набирай швидку і поверни людину на бік.
  4. Якщо серце зупинилося, то роби серцево-легеневу реанімацію, поки не приїде швидка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у київському метро можуть з’явитися дефібрилятори.

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Теги: безпека, гаряча тема, Здоров'я
24.05.2019 13:20
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