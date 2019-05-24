Що робити під час блискавки: де ховатися та як захиститися

Під час грози треба бути дуже обережним. Сезон тільки розпочався, а в Україні вже є перші жертви блискавки. Вона атакувала людей у різних куточках країни. Що робити, якщо навколо гримить і блискає, та як допомогти оточуючим?
За статистикою, за рік у світі від блискавки гине близько 6 тисяч людей. На Львівщині від удару блискавки помер чоловік. На Кіровоградщині блискавка влучила в дитсадок, у якому перебували діти.
«Ми дуже привабливі для різних електричних явищ, тому що складаємося з води. А вода – це діелектрик», – розповів патофізіолог Віктор Досенко.
Що робити, якщо грім та блискавки застали тебе на вулиці?
- Не користуйся мобільним телефоном.
- Не ховайся від дощу на зупинках громадського транспорту, адже вони мають металеві предмети.
- Сховайся в під’їзд.
- Вийми з вух наушники.
- Якщо їдеш під час грози на мотоциклі чи велосипеді – краще зупинись і перечекай у закритому приміщенні.
- Не ховайся під деревами.
Що робити, якщо блискавка застала вдома?
- Вимкни всі електроприлади.
- Закрий вікна.
- Не користуйся системою водопостачання.
- Не виходь на двір.
- Не виходь на балкон.
Що робити, якщо когось уразила блискавка?
- Якщо немає блискавки, забери постраждалого з місця ураження.
- Перевір наявність свідомості та дихання.
- Якщо є дихання, то набирай швидку і поверни людину на бік.
- Якщо серце зупинилося, то роби серцево-легеневу реанімацію, поки не приїде швидка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у київському метро можуть з’явитися дефібрилятори.
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