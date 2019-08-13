Небезпечні вакансії: як не потрапити в пастку, коли шукаєш роботу

Влаштувавшись на роботу, ви можете стати співучасником злочину. Як не повестися на небезпечні вакансії? Розповіли журналісти Ранку у Великому Місті.

Бази вакансій переповнені пропозиціями легкого заробітку.

Небезпечні вакансії

От уявіть, ви знаходите роботу мрії, робити майже нічого не треба. Єдиний обов’язок – знімати готівку з банківських карток, які вам надсилає роботодавець, передавати гроші з кур’єром у невідомому напрямку та отримувати за це відсоток.

«Учасники такої схеми мають розуміти, що вони є учасниками правопорушень», – застерігає колишній слідчий Руслан Сушко.

Людей, які працюють за такими грошовими схемами, називають дропи або мули. Зазвичай, спілкування з роботодавцем анонімне, через інтернет.

Вони шукають людей на територіях колишнього СНД. Не питають ні вік, ні освіту. Все що треба – тримати язик за зубами.

Хто відстежує такі махінації?

Колишній слідчий Руслан Сушко каже, відстежувати подібні фінансові махінації має податкова служба разом із національною поліцією.

«За бажанням, вони можуть вирахувати неплатників податків. Перевірити їх і притягнути до відповідальності», – прокоментував Руслан Сушко.

Втягнути самого себе в злочинну схему легко. Тому не ведіться на такі оголошення.

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Пам’ятайте, великі гроші просто ніхто не платить – вами хочуть скористатися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як роботодавці кидають на гроші українців.

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