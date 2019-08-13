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ICTV / Ранок / Чи був роман у Миколи Тищенка з Анфісою Чеховою / 13.08.2019 16:47
13.08.2019 16:47
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Чи був роман у Миколи Тищенка з Анфісою Чеховою

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Пліткують, що в шоу-бізнесі службових романів хоч греблю гати. Більше про це розповіли зірки журналістці Ранку у Великому Місті Мирославі Мандзюк.

В українському шоу-бізнесі таких пар вистачає. Для прикладу, Катерина Осадча і Юрій Горбунов, Вєра Брежнєва та  Костянтин Меладзе, Ірина Білик і Діма Коляденко, Потап і Настя Каменських.

Їхні історії кохання зароджувалися на наших очах. Глянці називають ці союзи зірковими парами, а для народу це були службові романи.

Та не всі зірки з цим погоджуються. Потап, наприклад, відхрещується від того, що в нього саме службовий роман.

«Просто є кохання справжнє, а є несправжнє, є недовговічне, а є вічне. У мене справжнє кохання, найсправжнісіньке», – стверджує Потап.

Ольга Сумська каже, що ніколи не знаєш, де кохання нагряне. Адже батьків двох своїх доньок вона зустріла на театральній сцені.

«У мене два службових романи таки є. Я яскрава представниця цього формату. Обох моїх чоловіків я зустріла в театрі імені Лесі Українки. Нас так доля поєднала, тому на 100% це найбурхливіший і найпристрасніший роман», – додала Ольга.

А у Ірини Білик було аж 3 службових романи: з Юрієм Нікітіним, Дмитром Дігусаром та Дімою Коляденко. Від згадки про останнього вона й досі здригається.

«То ми бачимося, то сваримось, то кохаємось. Сьогодні він мені навіть подарував каблучку. Сказати “Так” поки що не можу. Я з чоловіком, з сім’єю, з дітьми. Але я повернулася наче на 20 років тому, бо наше кохання вже стільки років триває. Я дуже щаслива», – каже співачка.

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Довгий час не вщухали чутки про романи Миколи Тищенка і Анфіси Чехової, Івана Наві і Марічки Яремчук, Нікіти Добриніна і Віки з Неангелів. Так було чи не було? Дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з ким зірки не хочуть ділити одну сцену

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Теги: зірки, Мирослава Мандзюк, романи, шоу-бізнес
13.08.2019 16:47
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