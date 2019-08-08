Що треба знати про IBAN: нові правила банківських переказів

Тепер, щоб перевести гроші на інший рахунок, потрібно ввести лише один код. З 5 серпня українські клієнти банків почали отримувати міжнародний номер банківського рахунку. Його називають IBAN – International Bank Account Number.

Для чого потрібен міжнародний номер банківського рахунку

Нововведення покликано спростити взаємодію української банківської системи з фінансовою системою Європейського Союзу, та й усього світу.

Код складається з 29 символів: двох перших літер UA, які вказують на країну власника рахунку, двох контрольних цифр, які мають захистити від помилок під час набору, коду банку, вашого особистого рахунку, а також п’яти нулів.

Де взяти цей код

«Цих рахунків не варто боятися. Усі бояться, що будуть робити помилки, але в цьому рахунку зашиті контрольні суми, які дозволять автоматично перевіряти, чи допущені помилки. Багато банків уже виставили на сайті спеціальні калькулятори, конвертори, де можна ввести свій рахунок, і він автоматично видасть ваш рахунок у міжнародному форматі», – розповів адвокат Віталій Собкович.

Проте впровадження нового коду не відміняє дію старих реквізитів, принаймні, на деякий час.

З 5 серпня по 31 жовтня триватиме перехідний період. Тобто поки можна комбінувати та використовувати ті рахунки, які ви знаєте.

Та міжнародні номери рахунку не застосовуватимуться під час переказу між користувачами платіжних карток.

«Якщо ви хочете отримати кошти на ваш картковий рахунок, наприклад, при виплаті заробітної плати, то мусите повідомити своєму роботодавцю номер карткового рахунку, який буде в новому міжнародному форматі», – додав Віталій Собкович.

Отже, перехід України у формат міжнародних банківських реквізитів відбувається автоматично.

Перезаключати договори з банками тим, хто відкрив рахунок до 5 серпня, не потрібно, а новим клієнтам нададуть номер банківського рахунку вже в новому форматі.

Також по темі: Яким буде курс долара? Прогнози експертів

Проте з 1 листопада всі українці мають використовувати лише його. Зважайте на це під час переказу чи отриманні коштів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Україні потрібна купюра в 1000 гривень.