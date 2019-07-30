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ICTV / Ранок / Місячний календар садівника-городника на серпень 2019 / 30.07.2019 17:30
30.07.2019 17:30
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Місячний календар садівника-городника на серпень 2019

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Календар садівника-городника на серпень 2019 року стане корисним для тих, хто займається вирощуванням овочів, фруктових дерев та інших культур. Ранок у Великому Місті підготував для тебе детальний список сприятливих дат.

Місячний календар садівника-городника на серпень 2019

Сприятливі дні

лійка для саду фото

4-5 серпня: у ці дні рекомендується саджати кісточкові фруктові дерева, квіти. А ще це ідеальний час, щоб зайнятись створенням газонних орнаментів.

6-7 серпня: найбільш сприятливий час для посадки капусти, огірків, помідорів і перцю. Займися підживлюванням та поливом рослин.

Але в ці дні не варто саджати фруктові дерева. Швидше за все, вони погано приймуться.

8-9-10 серпня: прекрасна пора, щоб саджати часник, цибулю, зелень, перець, шпинат, шипшину та сливу. А якщо ще й квіти посадиш, то вони швидко розцвітуть.

До того ж, у ці дні варто зайнятись збором овочів, фруктів і ягід.

З 11 по 14 серпня: варто саджати та пересаджувати дерева та чагарники: груша, слива, смородина.

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Щеплювати дерева та додавати добриво – найкраще саме в ці дні.

16-17-18 серпня: це ідеальний час для культивації. І в той же час потрібно заготовляти насіння для наступного посіву.

21-22 серпня: у ці дні добре садити озимий часник та цибулю. А ще займись підстриганням дерев та чагарників. Це найбільш вдалий момент для цього.

26-27 серпня: якщо ти плануєш сушити лікарські трави чи зелень, тоді зроби це в ці дні. Не варто щось саджати, краще позбирай усе, що достигло, і що не підлягає довготривалому збереженню.

До речі, саме 26 та 27 серпня доброю вдасться консервація.

31 серпня: у цей день не варто саджати овочі та фруктові дерева, але рослини, які в’ються – добре.

Найбільш несприятливі дні в серпні для садівництва: 2, 3, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 та 31.

Тепер ти знаєш, у які дні найкраще займатись садом та городом. Користуйся нашими порадами і читай інші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про оригінальні рецепти варення.

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Теги: місячний календар
30.07.2019 17:30
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