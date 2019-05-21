Весільні прикмети: коли краще одружуватись у 2019 році

Незабаром весілля? Віриш у прикмети і шукаєш, коли найкраще одружуватись у 2019 році? Тоді цей матеріал саме для тебе. Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіше, щоб у весільний день ви були найщасливіші.

ТОП-10 весільних прикмет на щастя

Взуття нареченої повинне бути з закритим носком.

Щоб шлюб був щасливим, перед тим, як іти під вінець, наречена повинна поплакати. Але не через якісь проблеми.

Після того, як наречені обмінялись обручками, їм не можна брати в руки порожню тарілочку чи коробку, де лежали персні.

Щоб подружжя жило в достатку, на виході з церкви чи РАЦСу молодят потрібно обсипати різними крупами: рисом, пшоном, пшеницею.

На святкуванні весілля молодята мають танцювати лише один з одним. Якщо наречені танцюють зі своїми батьками, то після закінчення батьки мають звести молодят.

У день вінчання не можна, щоб хтось із гостей поправляв одяг на молодятах. Навіть, якщо це близькі друзі. Батьки мають за цим прослідкувати.

До одруження наречена не повинна бачити себе в дзеркалі повністю вбраною. Якщо дуже хочеться, то краще зробити це без фати та рукавичок.

Після весілля нареченій не бажано продавати свою сукню. Адже так начебто подружжя може втратити своє щастя.

Якщо наречена планує одягати сережки, то краще це зробити сестрі або подрузі, яка дуже щаслива в шлюбі.

Щоб велися гроші, нареченому в день весілля потрібно покласти в правий черевик монету.

Коли краще виходити заміж/одружуватись у 2019 році

2019 рік – дуже вдалий для укладання шлюбу. Оскільки він не високосний, то стосунки обіцяють бути міцними.

Сприятливі та несприятливі дні для проведення весілля

Травень: 23, 29, 30 – найбільш несприятливі дні для укладання шлюбу.

Червень: 5, 16, 17 – сприятливі дні. А от 18, 19, 26 червня краще уникати.

Липень: 8, 12, 14 – якщо ви обрали ці дати для шлюбу, то не помилились. Адже вони вкрай сприятливі. А ось 27 липня – гарантує щасливий і міцний шлюб.

Серпень: цей місяць не найкращий для укладання шлюбу. Якщо ви надумали одружуватись, то краще перенести весілля на пізніше. Однак і тут знайшлись сприятливі дати: 5, 6, 9, 20 та 24.

Вересень: вдалі дні – 1, 6, 13. Несприятливі дні – 17, 25, 28.

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Жовтень: у цьому місяці є лише два дні, які найкраще підходять для святкування весілля – це 4 та 11 жовтня. А от на 17, 20 та 24 краще не планувати урочистостей.

Листопад: сприятливі дні – 8 та 10. Несприятливі – 14, 21.

Грудень: зимову весільну казку найкраще планувати на 1, 2, 8, 29 та 30 грудня. А от на 17, 19, 26 грудня – вважаються несприятливими днями.

Отож, ви побачили, скільки є вдалих дат для проведення весілля. Обирайте і слідуйте прикметам, якщо вірите, звичайно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вийти заміж.

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