Весільні прикмети: коли краще одружуватись у 2019 році

Незабаром весілля? Віриш у прикмети і шукаєш, коли найкраще одружуватись у 2019 році? Тоді цей матеріал саме для тебе. Ранок у Великому Місті зібрав найцікавіше, щоб у весільний день ви були найщасливіші.
ТОП-10 весільних прикмет на щастя
- Взуття нареченої повинне бути з закритим носком.
- Щоб шлюб був щасливим, перед тим, як іти під вінець, наречена повинна поплакати. Але не через якісь проблеми.
- Після того, як наречені обмінялись обручками, їм не можна брати в руки порожню тарілочку чи коробку, де лежали персні.
- Щоб подружжя жило в достатку, на виході з церкви чи РАЦСу молодят потрібно обсипати різними крупами: рисом, пшоном, пшеницею.
- На святкуванні весілля молодята мають танцювати лише один з одним. Якщо наречені танцюють зі своїми батьками, то після закінчення батьки мають звести молодят.
- У день вінчання не можна, щоб хтось із гостей поправляв одяг на молодятах. Навіть, якщо це близькі друзі. Батьки мають за цим прослідкувати.
- До одруження наречена не повинна бачити себе в дзеркалі повністю вбраною. Якщо дуже хочеться, то краще зробити це без фати та рукавичок.
- Після весілля нареченій не бажано продавати свою сукню. Адже так начебто подружжя може втратити своє щастя.
- Якщо наречена планує одягати сережки, то краще це зробити сестрі або подрузі, яка дуже щаслива в шлюбі.
- Щоб велися гроші, нареченому в день весілля потрібно покласти в правий черевик монету.
Коли краще виходити заміж/одружуватись у 2019 році
2019 рік – дуже вдалий для укладання шлюбу. Оскільки він не високосний, то стосунки обіцяють бути міцними.
Сприятливі та несприятливі дні для проведення весілля
Травень: 23, 29, 30 – найбільш несприятливі дні для укладання шлюбу.
Червень: 5, 16, 17 – сприятливі дні. А от 18, 19, 26 червня краще уникати.
Липень: 8, 12, 14 – якщо ви обрали ці дати для шлюбу, то не помилились. Адже вони вкрай сприятливі. А ось 27 липня – гарантує щасливий і міцний шлюб.
Серпень: цей місяць не найкращий для укладання шлюбу. Якщо ви надумали одружуватись, то краще перенести весілля на пізніше. Однак і тут знайшлись сприятливі дати: 5, 6, 9, 20 та 24.
Вересень: вдалі дні – 1, 6, 13. Несприятливі дні – 17, 25, 28.
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Жовтень: у цьому місяці є лише два дні, які найкраще підходять для святкування весілля – це 4 та 11 жовтня. А от на 17, 20 та 24 краще не планувати урочистостей.
Листопад: сприятливі дні – 8 та 10. Несприятливі – 14, 21.
Грудень: зимову весільну казку найкраще планувати на 1, 2, 8, 29 та 30 грудня. А от на 17, 19, 26 грудня – вважаються несприятливими днями.
Отож, ви побачили, скільки є вдалих дат для проведення весілля. Обирайте і слідуйте прикметам, якщо вірите, звичайно.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вийти заміж.
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