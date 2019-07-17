Здобутки та провали Верховної Ради VIII скликання

У Верховної Ради 8-го скликання випускний. Не дотягнувши три місяці до кінця повноважень, вона завершила свою роботу.

У цьому скликанні заарештовували депутатів прямо в будівлі Ради, билися, носили на руках прем’єр-міністрів, але й ухвалювали історичні для держави рішення.

Здобутки та невдачі

8 склад парламенту був результатом кардинального оновлення – одразу 236 осіб вперше стали депутатами.

На початку роботи парламенту в ньому була утворена коаліція з 302 парламентарів, але в такому складі коаліція проіснували трохи більше року.

Цей парламент зіткнувся з найскладнішими випробуваннями в історії країни – агресією Російської Федерації.

У парламенті 8 скликання було зареєстровано майже 13,5 тисяч законопроектів. Законами з них стали 987. Усього було проведено більше 22 тисяч голосувань.

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Цей парламент двічі вносив зміни до Конституції. Зокрема він закріпив в Основному Законі рішення про зовнішньополітичний курс України на інтеграцію в ЄС і НАТО.

Цей же парламент зробив можливим запровадження безвізу з країнами Євросоюзу.

На рахунку восьмої Ради й законодавча база для системних реформ – антикорупційної, освітньої, медичної, пенсійної, а також децентралізація.

З іншого боку – парламент так і не скасував депутатську недоторканість, хоча 11 депутатів її таки втратили.

Нікуди не ділася проблема прогулів депутатами засідань Ради.

У середньому 103 парламентарі були відсутні при кожному голосуванні, а за підрахунками руху Чесно, народні депутати понад 2 тисячі разів тиснули кнопку за свого сусіда.

Найкраще всю неоднозначність Ради №8 демонструє саме антикорупційна реформа.

Одночасно з утворенням усіх антикорупціних структур, зокрема й Антикорупційного суду, депутати домоглися в Конституційному суді скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яку й самі спочатку ввели.

Тобто, коли антикорупційні органи почали розслідування проти народних обранців, парламентарі цю ситуацію швидко відіграли на свою користь.

Тож тільки лаяти чи особливо сумувати за цією каденцією Ради не варто. Сподіватимемось, що кожне нове скликання українського парламенту буде тільки кращим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий Виборчий кодекс в Україні.

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