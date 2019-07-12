Що буде з курсом долара в Україні після виборів

Протягом останнього тижня гривня здебільшого зміцнювалася.

Звісно, дехто вже приготувався, що національна валюта продовжить в тому самому дусі.

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Але вчора Національний банк послабив офіційний курс національної валюти, додавши до вартості долара двадцять копійок.

Експерти прогнозують, що далі гривня послаблюватиметься. Але не стрімко.

До кінця року один долар може коштувати 26 -26,2 гривні.

Що ж тисне на гривню і чого очікувати від курсу долара після парламентських виборів – дивіться у сюжеті Ранку у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми писали, навіщо Україні потрібна купюра у 1000 гривень.

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