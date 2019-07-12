Новий Виборчий кодекс в Україні – велика перемога?

Більше місяця розгляду, майже 5 тисяч правок, 17 спроб проголосувати – і Верховна Рада таки прийняла новий Виборчий кодекс.

Що ж це, велика перемога? Так, але є нюанси.

Виборчий кодекс

Загалом Виборчий кодекс поєднує в собі п’ять документів – закони про вибори президента, народних депутатів, місцеві вибори, про ЦВК та державний реєстр виборців.

Але головні новації стосуються переважно виборчої системи на парламентських виборах.

Мажоритарки, яку критикують за скупку голосів, більше не буде. Закритих партійних списків, коли лідери партій могли торгувати прохідними місцями в списку – також.

Вибори до Верховної Ради та місцеві вибори відбуватимуться за пропорційною партійною системою з відкритими списками.

Що тепер

Вся країна буде розділена на 27 виборчих регіонів – переважно виборчий регіон збігається з областями, але в Києві та Дніпропетровській області буде по два, Південний виборчий регіон буде поєднує Херсонську область та Крим.

У кожному регіоні партія виставляє свій регіональний виборчий список, і саме за нього голосуватимуть виборці. Кандидати в регіональному списку одночасно змагатимуться і з іншими партіями, і зі своїми колегами по партії.

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Бюлетень буде один – в ньому дві порожні графи – одна для номера партії, нижче – для номера кандидата від цієї партії.

Кожна партія загалом по Україні та кожен кандидат у регіональному списку матиме свій номер. У кабінці для голосування буде розміщуватись вся ця інформація і щодо номерів партій, і щодо кандидатів.

Виборець просто має вписати номер в бюлетень. Прохідний бар’єр для потрапляння в парламент залишиться на тому ж рівні – 5%.

Детальніше та що ж кажуть експерти про новий Виборчий кодекс – дивись у сюжеті Ранку у Великому Місті.

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