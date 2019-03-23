7 причин поїхати відпочивати до Таїланду (ФОТО)

Відпочинок у Таїланді – ідеальний спосіб насолодитись тропічною природою, поніжитися на ідеальних пляжах та відкрити для себе нові розваги.

Журналісти Ранку у Великому Місті зібрали 7 причин поїхати відпочивати до Таїланду. Хоча насправді цих причин набагато більше.

Вічне літо

Коли б ви не приїхали до Таїланду – неодмінно потрапите в літо. Навіть взимку температура майже ніколи не опускається нижче 25 градусів.

Щоправда, з травня по вересень тут сезон дощів. Але й цього не варто боятися. Адже після 20-30 хвилин потужної тропічної зливи небо знову стає чистим, а погода – лагідною та комфортною.

Справжній тайський масаж

Звісно, салонів тайського масажу повно і в Україні. Але той самий, легендарний – тільки в Таїланді! До того ж, тут чудове співвідношення ціна-якість. Година тайського массажу коштує близько 200 бат, а це всього 170 гривень. Для порівняння, у наших спа–салонах за той самий час доведеться викласти в 6 разів більше.

Майстри тайського масажу знають, як відновити циркуляцію крові і правильну роботу всіх органів. Вони дивним чином здатні визначити больові точки на тілі людини і знають, як правильно на них впливати.

А головне – це просто приємно. Точніше, не просто приємно, а фантастично 🙂

Ідеальні пляжі

Пляжі – це національна гордість країни Тай. Щороку вони приваблюють мільйони туристів з усіх куточків світу.

Кришталево чисте море, білосніжний пісок, розкішні пальми – хіба можна уявити щось більш ідеальне? 🙂

Пляжі Таїланду мають і свої особливості. Деякі з них ідеально підходять для серфінгу. Інші ж – з пологим входом і майже без хвиль – сподобаються тим, хто мріє про спокійний відпочинок.

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Озеро червоних лотосів

Нонг Хан Кумпхавапі в Таїланді – це справжнє диво природи! Мільйони червоних лотосів перетворюють озеро на гігантський килим із живих квітів.

А ще – теплі води незвичайного озера стали домівкою аж для 80 видів пернатих. Кого тут тільки немає – від білосніжних лелек до яскравих екзотичних птахів!

Побачити цю красу можна чотири місяці на рік – з грудня по кінець березня. Щоправда, прокинутись доведеться раненько, адже бутони квітів відкриваються о 6 ранку, а о 10 – уже закриваються.

Екзотичні фрукти

Можливо, ви вже пробували мангостін, рамбутан, дуріан чи пітахайю.

Але хіба можуть фрукти, які лежать на полицях супермаркетів, зрівнятися з тими, що дозріли під яскравим тропічним сонцем? До того ж, коштують вони тут буквально копійки.

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Джунглі

Якщо ви готові до незабутньої пригоди, обов’язково поїдьте в джунглі.

Побачити незайману природу, познайомитися з дикими мавпами, переправитися через річку на бамбуковому плоті та навіть покататись на слоні – усе це можна зробити саме тут.

Але під час поїздки не забувайте про обережність. Адже джунглі сповнені сюрпризів. Будь-яка, що пливе річкою, може несподівано виявитися хижим крокодилом!

Ринки на воді

Плавучі ринки в Таїланді – це захопливе видовище! Уся річка заповнена невеликими човниками, з яких що тільки не продають! Тут можна знайти і продукти, і екзотичні фрукти, одяг, і різноманітні сувеніри…

А на деяких човнах встановлені невеличкі грубки. Тож прямо на воді тут готують вуличну їжу. Яка тут нереально смачна, а ще – дешева та різноманітна.

Найпопулярніші страви:

Пад Тай – смажена рисова локшина з м’ясною чи овочевою начинкою та пікантним соусом.

Том ям – традиційний тайський суп з м’ясним бульйоном, кокосовим кремом, імбирем і лемонграсом.

Смажені банани

Тож якщо хочете перекусити – треба просто махнути рукою, і кав’ярня на воді сама до вас підпливе.

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Аліна Литвиненко

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