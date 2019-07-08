Незвичайні кафе Києва: куди піти за атмосферою?

Куди піти, якщо хочеться не тільки смачно поїсти, але й насолодитися незвичайною атмосферою? Ранок у Великому Місті створив для тебе добірку незвичайних кафе Києва.

Скворечник – кафе на деревах

Ви колись обідали, сидячи в казковому дерев’яному будиночку, що примостився просто на гілках великого дерева?

Якщо ні – варто зробити це в кафе Скворечник, що на Гідропарку.

Автори екопростору намагалися створити місце, де кожен може відпочити від шаленого ритму столиці, не виїжджаючи за її межі.

Атмосферу доповнюють смачна їжа, зручні гамаки, спів птахів та акустичні концерти по вечорах.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХУДОЖНИДИЗАЙНЕР (@kristi_goshovska) 10 Авг 2017 в 11:27 PDT



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Naumenko (@naumenkoellen) 7 Июл 2019 в 11:25 PDT

Сквот 17Б

Кафе-дворик Сквот 17б – абсолютно унікальний арт-простір, розташований в одному з секретних двориків Києва.

Це тихе місце, де комфортно працювати за ноутбуком або просто ласувати смачними коктейлями та закусками.

Старі пластинки, стільці, наче з бабусиної квартири, чорнобривці, кальян, яскраві дерев’яні рами на вікнах…

Тут величезна кількість дивних і незвичних речей, що разом створюють невимовно затишну атмосферу.

Сквотинг – це самовільне проникнення в покинутий будинок. Сквотери не є ані власниками, ані орендаторами.

Історія сквоту на Терещенківській почалася понад 10 років тому, коли двоє студентів знайшли це місце та вирішили тут жити.

Сьогодні у сквоті ніхто не живе, він має формат сезонного кафе.

Історія цього місця може закінчитися в будь-яку мить.

Адже як тільки господар будинку захоче його продати – він це зробить.

Але поки що є чудова нагода побачити таке оригінальне місце на власні очі.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iryna Zaitseva (@iryna.zaitseva) 26 Май 2019 в 6:03 PDT

SEXEDCOFFE



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Арт-кафе (@sex.ed.coffee) 1 Дек 2018 в 1:07 PST

Арт-кафе Sex Educatoin Coffee – це унікальне місце, де можна і кави випити, і нових знань в інтимній сфері здобути.

Чого варті одні лише назви розділів у меню! Прелюдія, Кавові спокуси, Оральні насолодощі, Пирогові пристрасті, Солодка розпуста і НадзвиЧАЙний екстаз….

Обирай, що хочеш і ні в чому собі не відмовляй 🙂

Також у SEXEDCOFFE можна побачити картини та розфарбовки з розряду 18+ та послухати лекції с секс-освіти.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Арт-кафе (@sex.ed.coffee) 2 Май 2019 в 7:21 PDT

Літературне кафе Імбир

Заклад позиціонує себе, у першу чергу, як територія вегетаріанства.

Але тут стоять численні стелажі з книгами, які може почитати кожен охочий.

Ласуючи, при цьому, хумусом, марципановими цукерками чи варениками з маракуєю.

Або попиваючи безалкогольне вино, зручно вмостившись на диванчику з подушками.

У кафе Імбир можна знайти видання на різний смак – від біографій відомих людей до квантової фізики.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᎷY ᎪᎠᏙᎬNᎢᏌᎡᎬᏚ (@abigail_silverin) 4 Май 2017 в 1:02 PDT

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку відкритих басейнів Києва.